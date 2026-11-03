Visitó 30 pueblos, sumó nuevos ponchos y se llevó reliquias únicas de cada destino: la gran travesía de Soledad Pastorutti por sus tres décadas en la música

Soledad Pastorutti recorriendo el país Foto: Soledad en Youtube

Soledad Pastorutti cumple 30 años en el mundo de la música y decidió celebrarlo de una manera particular: recorriendo 30 pueblos donde el folklore se hace carne. Ya pasó por 16 provincias y le quedan aún muchos espacios por visitar. En esta ocasión fue el turno de La Florida en Tucumán.

Lleva ya 23 pueblos recorridos alrededor de todo el país desde el norte hasta el sur del mismo y registró todo en videos y fotografías que subió a su página oficial. En La Florida la recibieron Jorge Rocchia Ferro, presidente del Grupo Los Balcanes; Catarina Rocchia Ferro, vicepresidenta de la compañía; y Juan Maccio, gerente de Capital Humano.

Soledad Pastorutti Foto: @sole_pastorutti en Instagram

¿Cuáles fueron los primeros 5 lugares que visitó La Sole?

Salta y su reunión con El Chaqueño Palavecino

Respecto a su visita a Salta, La Sole relata: “Lo primero que hice fue llegar hasta la casa de Oscar “El Chaqueño” Palavecino, mi amigo, que ya tenía listo el asado y la mesa estaba servida para el encuentro. Hablamos mucho, recordamos muy buenos momentos compartidos y nunca dejamos de soñar por lo que se viene, así que ahí nomás le dejé mi voz grabada para una nueva canción."

La Sole y El Chaqueño Palavecino Foto: -

Luego hizo una segunda visita al pueblo en la cuál se reunió con Los Nocheros y Facundo Toro y viajó en el famoso “Tren del cielo” que le dio el nombre a uno de sus mayores éxitos.

Tierra del Fuego

Respecto a su visita a Ushuaia, La Sole relata: “Llegué a Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur y me fui directo a su costanera a sorprender y a conocer a Reemerger, una compañía de danza folklórica y malambo, que se destaca por sus coreografías, su originalidad y sobre todo, por su fuerza. Ahí también me sorprendieron con un muy rico café… ¡Gracias chicas, por la buena onda! Me fui al Glaciar Martial, su aerosilla y su gran parque, un espacio semi cónico de una belleza muy difícil de contar en palabra".

Visita de La Sole a Ushuaia Foto: Youtube Soledad

Y agrega: “En Casa Beban, sorprendí a Karina, Martín y a Daniel, tres representantes musicales de esta ciudad de ensueño… Siempre la música y la poesía nos ayudan a conocernos mucho más… y ¡la gastronomía también! Así que me fui hasta Laguna Negra a probar sus chocolates que me dijeron que si visito Ushuaia no puedo no comerlos… ¡y me hicieron Maestra Chocolatera por un ratito, me divertí mucho!”

Entre Ríos

Fue el turno luego de Victoria, Entre Ríos, donde La Sole relata: “Me recordás siempre lo importante que fuiste y sos por permitirme dar mis primeros pasos, por abrirme las puertas de tus festivales, durmiendo donde se pueda, con la radio encendida para comunicarnos y sobre todo, los escenarios para abrazarnos con la música… y por Diamante, un mate compartido y un abrazo siempre esperando, un chupín de pescado y un sinfín de chamarritas… para mi sos eso y mucho más, querida tierra entrerriana".

Soledad en Victoria, Entre Ríos. Foto: Youtube Soledad

Santa Cruz

Llegó el turno de su visita a El Calafate en Santa Cruz con las vistas al icónico Glaciar Perito Moreno. Desde allí postuló: “¡Gracias por tantos años compartidos juntos en El Calafate! ¡Por los caminos, siempre se siembran, semillas buenas de la amistad, nos canta Hugo Giménez Agüero, por opción de vida santacruceño! Tu gente única, tus glaciares imponentes y tu geografía que nos habla sin palabras…Una provincia de carbón, meseta, de cordillera, de petróleo, mar argentino, de estepa, de lengas, con mucha historia pero con mucho futuro…¡Santa Cruz, sin dudas…somos del mismo sur!"

La Sole en El Calafate Foto: Soledad en Youtube

Allí sorprendió a Karina, una fan de hace 30 años de ella, quien es corredora junto a sus amigas. Se emocionó además al pasar por el Parque Nacional Los Glaciares y agradeció a los guardaparques por cuidar del entorno.

Chubut

Soledad visitó El Maltén en Chubut y sentenció: “¡Volví a El Maitén, provincia de Chubut, para agradecerles tantas veces que me recibieron y me subí a “La Trochita”, el Viejo Tren Expreso Patagónico, patrimonio que sigue rodando caminos… ¿Sabías que El Maitén, toma su nombre de un árbol nativo, muy importante para los lugareños? Chubut es un amor que une el mar con la meseta y la cordillera… es un telar centenario girando, un tejido que dice mucho más que su trama y, ¡una provincia que aún quiero seguir conociendo…!"

La Sole en Chubut Foto: Soledad en Youtube

Acudió al Parque Nacional Los Alerces y sentenció: “¡No se lo pueden perder!“. Además sorprendió al artista Yoel Hernández, referente de la región, para cantar junto a él.

¿Qué elementos se llevó de regalo de cada uno de los 23 lugares visitados?

Catamarca - Poncho Artesanal : poncho confeccionado por el artesano textil Ramón Baigorria, de Belén, con técnicas tradicionales que rescatan el patrimonio textil catamarqueño.

Formosa - Poncho Artesanal de chaguar : elaborado por la artesana pilagá Yessica Sosa, en representación de COMAR y Matriarca, red que nuclea a artesanas pilagá, wichí y qom del Gran Chaco.

Tierra del Fuego (Ushuaia) - Pingüino : figura decorativa vinculada a uno de los símbolos más representativos del sur argentino.

Parques Nacionales - Libro “Retratos” : obra que reúne imágenes e información sobre la naturaleza y la cultura de los parques nacionales argentinos.

Chubut (El Maitén) - Tejido de El Maitén : pieza textil realizada en telar con lana de oveja y tintes naturales, utilizada como centro de mesa o rebozo.

San Luis (Villa Mercedes) - Poncho Puntano : poncho tradicional puntano, obsequio de los Hermanos Lucero, confeccionado en color marrón tierra con el escudo provincial.

Río Negro (Bariloche) - Libro “El Olvido” : obra del escritor Edgardo Lanfré, inspirada en los caminos y paisajes de la Patagonia.

Mendoza - Libro “Piedra Infinita”: publicación que narra la historia de la reconocida bodega ubicada en Valle de Uco y el desarrollo vitivinícola mendocino.

Libro "Piedra Infinita" de Mendoza Foto: soledad30.com.ar

Neuquén - Piñones : fruto típico de las araucarias neuquinas, estrechamente ligado a la cultura y tradición de la provincia.

La Rioja - Libros de Pancho Cabral y Héctor David Gatica : obras de dos destacados referentes de la literatura y la poesía riojana.

Buenos Aires (San Antonio de Areco) - Pintura de Miguel Gasparini : obra artística inspirada en la figura del gaucho y las tradiciones argentinas.

Chaco (Puerto Tirol) - Escultura de Kike Yorg : réplica de una guitarra monumental que representa la identidad cultural y artística de la localidad.

Santa Fe (Gálvez) - Libro de José Pedroni : ejemplar de uno de los poetas santafesinos más importantes del país.

Jujuy (San Salvador de Jujuy) - Libro “Arte en las Alturas” : publicación de Sandra Figoni Prado sobre la riqueza cultural y paisajística de la Quebrada de Humahuaca.

Córdoba (Cosquín) - Poncho coscoíno: prenda tradicional cordobesa confeccionada artesanalmente en lana, emblema de Cosquín.

Poncho coscoíno Foto: soledad30.com.ar