Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes: José Larralde, el cantor de folklore que hoy cumple 89 años

El ícono del folklore argentino cumple 89 años este jueves 22 de octubre. Foto: Wikipedia

José Larralde cumple 89 años este jueves 22 de octubre y su historia conserva uno de los datos más sorprendentes del folklore argentino: en 1968, su álbum El sentir de José Larralde vendió 30.000 copias en un mes, según una reconstrucción de la Secretaría de Cultura de la Nación basada en publicaciones de la época. Nacido en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, el cantor alcanzó ese éxito después de trabajar durante años en el campo y conocer a Jorge Cafrune, quien impulsó sus primeras composiciones.

El disco de 1968 que vendió 30.000 copias en un mes y convirtió a José Larralde en un fenómeno

En pleno auge del folklore de los años 60, José Larralde consiguió una repercusión comercial poco habitual para un artista dedicado a la milonga campera. Su álbum El sentir de José Larralde, publicado en 1968, alcanzó las 30.000 copias vendidas en un mes de acuerdo con un artículo de la Secretaría de Cultura publicado en octubre de 2024.

La publicación oficial recuperó el testimonio de la histórica revista Folklore, que calificó aquel resultado como “un verdadero récord” y le dedicó una nota de tapa al músico. El disco incluía Herencia pa’ un hijo gaucho, una composición de más de 50 estrofas que aborda el trabajo rural, las dificultades económicas, la dignidad y las enseñanzas transmitidas entre generaciones.

La obra terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales de su repertorio. En 2005, cuando Sony BMG reeditó 24 discos del catálogo de RCA Victor, Larralde seguía siendo considerado un artista con ventas sostenidas, sin depender de grandes campañas promocionales.

José Larralde Foto: Argentina.gob.ar.

De trabajar en el campo a conocer a Jorge Cafrune: el encuentro que cambió su carrera

José Teodoro Larralde Saad nació el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, en el sudoeste bonaerense. Comenzó a escribir versos a los siete años y, antes de dedicarse profesionalmente a la música, realizó diversos trabajos rurales.

En una entrevista concedida a la revista Folklore en 1968, recordó que había trabajado como alambrador, desmontador, changarín y aguatero. También explicó que esas experiencias alimentaban sus composiciones.

Su llegada a la música profesional tuvo un episodio decisivo en 1966, durante un asado familiar en el que conoció a Jorge Cafrune. El encuentro fue facilitado por un vecino y permitió que el reconocido folklorista escuchara algunas de sus canciones.

Larralde y el vínculo con Cafrune Foto: Facebook

Cafrune quedó interesado en aquel repertorio y grabó Permiso y Sin pique en su disco de 1967. Ese respaldo abrió las puertas de la industria discográfica para el cantor bonaerense.

Larralde publicó su primer álbum Canta José Larralde en 1967 y comenzó a presentarse en los escenarios folklóricos. Su vínculo con Cosquín fue breve, aunque decisivo para su proyección nacional.

Las más de 600 composiciones de José Larralde y su reconocimiento fuera de Argentina

Aunque alcanzó reconocimiento nacional, Larralde mantuvo una relación distante con los grandes circuitos comerciales. Prefería las presentaciones en espacios pequeños y las canciones que abordaban conflictos sociales y experiencias de trabajadores rurales.

Según la Fundación Konex, su repertorio reúne más de 300 temas y compuso más de 600 obras. Entre las más reconocidas aparecen Cimarrón y tabaco, Voy tranqueando por el mundo y Patagonia.

Su música también llegó a países como Alemania, Australia, Brasil, México y España. En 1995 recibió el Premio Konex de Platino como cantante masculino de folklore.

El cantor de 88 años nació en una localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Foto: Todo Provincial

Además, su trayectoria tuvo conexiones inesperadas con otros públicos. En 1971, protagonizó la película Santos Vega, y décadas después, una remezcla de su interpretación de Quimey Neuquén, realizada por Chancha Vía Circuito apareció en la serie estadounidense Breaking Bad.

En su cumpleaños número 89, aquel récord discográfico de 1968 permite reconstruir una carrera singular: la de un trabajador rural que llegó a vender miles de discos, compuso cientos de canciones y mantuvo su identidad artística durante décadas.