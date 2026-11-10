José Larralde tenía 31 años cuando grabó una de las obras más profundas del folklore: 58 años después, sus versos dialogan con el discurso del Papa

Casi seis décadas después del lanzamiento de "Herencia pa' un hijo gaucho", aquellos valores encuentran coincidencias con los mensajes del papa León XIV. Foto: Télam y Reuters

José Larralde tenía apenas 31 años cuando grabó Herencia pa’ un hijo gaucho, una de las obras más representativas del folklore argentino. El 30 de octubre de 1968, el cantor nacido en Huanguelén, provincia de Buenos Aires, registró una composición sobre la dignidad, el trabajo, la familia y la solidaridad y casi seis décadas después, aquellos valores encuentran coincidencias con los mensajes del Papa León XIV, quien durante su visita a la Argentina defendió el lugar de los trabajadores y pidió construir una sociedad más fraterna.

La historia de José Larralde y la obra que grabó a los 31 años

Nacido el 22 de octubre de 1937, Larralde creció en un ambiente rural y conoció desde pequeño las dificultades del trabajo en el campo. Antes de consolidarse como músico, desempeñó distintas tareas, entre ellas, las de alambrador, aguatero y trabajador temporario.

Su llegada a la música estuvo vinculada con Jorge Cafrune, quien conoció sus composiciones y lo ayudó a ingresar al circuito discográfico. En 1967 publicó su primer álbum y al año siguiente comenzó a adquirir mayor reconocimiento.

El hombre que convirtió el folklore en denuncia Foto: Wikipedia

El 30 de octubre de 1968, ocho días después de cumplir 31 años, grabó la primera parte de Herencia pa’ un hijo gaucho. La composición fue publicada el 1 de diciembre en el álbum El sentir de José Larralde, según los antecedentes incluidos en el expediente 6288-D-2017 de la Cámara de Diputados.

La obra propone una conversación entre un padre y su hijo, a quien transmite enseñanzas sobre la honestidad, la libertad, el respeto y la necesidad de ayudar a los demás. Su mensaje refleja una mirada sobre la vida que atraviesa buena parte del repertorio del folklorista.

Qué dicen los versos de “Herencia pa’ un hijo gaucho” sobre Dios, la familia y la solidaridad

1. La solidaridad y la ayuda a quienes más necesitan

Abra grande la brazada cuando es pa’ dar bienestar. No esperen a que pidan mas cuando es amor lo que imploran. Respire con las auroras y cante con la amistad.

León XIV: “Dios nos llama a todos a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean, sirviendo a los demás desde nuestro trabajo”.

Ambos plantean que ayudar a los demás requiere iniciativa y atención a las necesidades ajenas, sin esperar necesariamente un pedido.

2. La dignidad y el respeto entre las personas

El rispeto debe ser, desde el mas chico al más grande. Rispete cuando usted mande y rispete cuando es mandao. Rispetar y ser cayao’ son las armas del que sabe.

León XIV: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”.

Larralde exige respeto tanto a quien ejerce autoridad como a quien debe obedecer. El Papa coloca la dignidad humana en el centro de las relaciones económicas y laborales.

3. La desigualdad social y las relaciones de poder

Si el de arriba tiene ganas el de abajo es el que aguanta. Por eso a veces me encanta ver ladearle la osamenta. Y ver que el toro se encuentra con que el ternero se agranda.

León XIV: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

José describe las consecuencias de una relación desigual entre quien tiene poder y quien debe soportar sus decisiones. León XIV cuestiona las estructuras económicas que subordinan el bienestar de las personas a otros intereses.

4. La generosidad sin esperar recompensas

P’al amigo que precisa trabaje sin interés. Pa’ ayudar no hay una vez, nunca cuente sus gauchadas. Acordarse y dar patadas, no aparejan honradez.

León XIV: “No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios”.

Larralde reivindica la ayuda desinteresada. El Pontífice sostiene que el valor del trabajo también reside en el amor y el compromiso que acompañan cada acción.

El cantor de folklore tiene en su haber la creación de "Herencia pa' un hijo gaucho", una de sus grandes obras. Foto: Foto de archivo

Qué dijo el Papa León XIV en Argentina y por qué su mensaje dialoga con el folklore de Larralde

Este lunes 9 de noviembre de 2026 durante un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, León XIV defendió la dignidad del trabajo y cuestionó las situaciones en las que las personas son valoradas únicamente por su productividad.

El Sumo Pontífice sostuvo que el desarrollo económico debe contemplar las necesidades humanas y dijo que perder un empleo afecta aspectos que van más allá de los ingresos. Además, reconoció expresamente el esfuerzo de quienes cumplen extensas jornadas de trabajo en el campo.

Un día después, en Córdoba, León XIV llamó a construir una patria fraterna y solidaria. Durante su homilía recordó al Cura Brochero y a Mamá Antula como ejemplos de una fe expresada mediante el compromiso con los demás.

Mientras “El Pampa” Larralde abordó esas preocupaciones desde la poesía popular y sus experiencias rurales, León XIV las desarrolló desde la doctrina social de la Iglesia.

Foto de José Larralde cantando en el Festival de Baradero en 1969 Foto: Revista Folklore

El reconocimiento a la obra de Larralde también llegó al Congreso. En noviembre de 2017, se presentó un proyecto de ley para incorporar sus composiciones a la enseñanza primaria y secundaria con el objetivo de transmitir valores vinculados con el trabajo, la convivencia y el respeto por la naturaleza. La iniciativa no se convirtió en ley, y en 2025, una nueva propuesta legislativa retomó el planteo, esta vez, mediante un proyecto de declaración dirigido a promover su incorporación en los programas educativos provinciales, que tampoco se legisló.

A sus 89 años, Larralde conserva en su repertorio una obra que continúa ofreciendo elementos para reflexionar sobre la realidad social argentina. Los mensajes pronunciados por León XIV durante su visita permiten recuperar esas preocupaciones desde dos expresiones diferentes de la cultura y la fe.