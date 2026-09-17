José Larralde y un video que hizo lagrimear al folklore: así fue interceptado en pleno Buenos Aires a poco de cumplir 89 años

El histórico artista de folklore de 88 años fue interceptado por seguidores en la vía pública. Foto: Captura de pantalla @joselarralde_

José Larralde volvió a quedar en el centro de la escena del folklore argentino por unas nuevas imágenes que mostraron al histórico cantor mientras camina por las calles de Buenos Aires. A sus 88 años y a poco de cumplir 89, el artista apareció con un carrito de compras y en otro momento, compartió un encuentro con dos admiradores que se acercaron para saludarlo y pedirle una foto, situación que generó emoción en el ambiente de la música popular.

Las imágenes despertaron nuevamente el cariño de quienes siguen la trayectoria de uno de los grandes referentes del folklore, cuya vida cotidiana lejos de los escenarios suele generar especial interés entre sus seguidores.

El material permitió ver a Larralde en una situación completamente alejada de los grandes escenarios: vestido de manera sencilla, con su carrito y en medio de una actividad cotidiana. Poco después, dos personas lo reconocieron y se acercaron para sacarse fotos con él.

Video: @joselarralde_

El gesto del cantor frente a sus admiradores volvió a mostrar una faceta íntima de una figura que desde hace años mantiene un perfil bajo y una vida alejada de las presentaciones masivas.

La reaparición en las calles recordó otro registro que había generado repercusión meses atrás, cuando también fue filmado durante una caminata por las calles porteñas. En aquella oportunidad, las imágenes lo mostraban con su carrito de compras y una persona que lo reconoció y se acercó a saludarlo.

El cantor de 88 años se mostró con un carrito utilizado para hacer sus compras. Foto: Cuenta de Instagram @joselarralde_

“Un hombre de palabra un prócer de nuestra música”; “Como quisiera encontrármelo y charlar un ratito con él”; “Lo conocí trabajando en Carrefour Constitución. Hasta me hizo un regalo, la verdad una persona increíble”, fueron algunos de los comentarios expresados por la gente en redes sociales. El video fue publicado por la cuenta de Instagram @joselarralde_ que suele homenajearlo con posteos ligados a su carrera artística y mostrar sus inéditas apariciones públicas.

El histórico artista de folklore fue interceptado caminando por las calles de Buenos Aires. Foto: Cuenta de Instagram @joselarralde_

Quién es José Larralde, una leyenda del folklore argentino

Nacido el 22 de octubre de 1937 en Huanguelén, José Larralde está próximo a cumplir 89 años. Desde muy joven comenzó a escribir versos y construyó una carrera marcada por la milonga pampeana, la guitarra y una mirada particular sobre la vida rural, el trabajo y las problemáticas sociales.

Con el respaldo inicial de Jorge Cafrune, grabó su primer disco a los 29 años y luego desarrolló una extensa discografía, con más de 30 álbumes y cientos de canciones. Su obra se convirtió en una referencia de la música popular argentina y lo ubicó entre los artistas más reconocidos del folklore.

José Larralde. Foto: NA.

En los últimos años, Larralde redujo considerablemente su actividad pública. Su último show fue en enero de 2019 y desde entonces mantiene una vida mucho más alejada de los escenarios y de la exposición mediática.

Por eso, cada nueva imagen del cantor genera especial atención entre sus seguidores. Esta vez, fueron unas fotos y un video de una situación cotidiana los que volvieron a acercar al histórico artista al público.

El pueblo repartido entre 4 municipios que vio crecer a José Larralde

Para entender la profundidad de su obra y esa sencillez que mantiene hasta la actualidad, es necesario viajar al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra Huanguelén, su ciudad natal, que cuenta con una particularidad geográfica única y una identidad forjada a fuego por la tradición de la música popular.

Huanguelén no es un pueblo más en el mapa bonaerense. Su historia está marcada por una curiosidad administrativa que persiste hasta hoy: su territorio está repartido jurisdiccionalmente entre cuatro municipios: Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General La Madrid, aspecto que generó durante décadas un fuerte sentimiento de autonomía en sus habitantes, quienes demostraron sentirse unidos por su propia cultura antes que por las fronteras municipales que los rodean.

Corresponde al circuito histórico-cultural inaugurado en 2021. Foto: La Nueva Radio Suárez

Es en este rincón de la provincia de Buenos Aires donde cada año se rinde tributo al José “El Pampa” Larralde con la Fiesta del Cantor Orillero. El evento, que se desarrolla en el predio de la Estación del Ferrocarril Roca, es el epicentro del folklore regional y busca mantener vivo el legado del artista que mejor supo retratar las alegrías y penurias del hombre de campo. De cara a la edición 2026, todavía no se brindaron detalles acerca de la fecha de realización, aunque suele llevarse a cabo entre los meses de septiembre y octubre.