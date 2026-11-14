José Larralde fue metalúrgico en Lanús antes de grabar su primer disco en 1967: 59 años después, el mundo del trabajo sigue presente en sus versos

El histórico del folklore argentino tuvo un pasado como metalúrgico. Foto: RCA Victor y Bandcam´p

Mucho antes de convertirse en una de las figuras reconocidas del folklore argentino, José Larralde trabajó como metalúrgico en Lanús, donde se desempeñó como encargado de mantenimiento mientras alternaba sus obligaciones laborales con la guitarra y la escritura. El propio músico, nacido en Huanguelén el 22 de octubre de 1937, recordó aquella etapa en una entrevista recuperada por Bichos de Campo.

El pasado de José Larralde en Lanús: cómo era su trabajo antes de la fama

Antes de ingresar a los estudios de grabación, Larralde conoció distintos oficios vinculados con el campo, la industria y la construcción. Fue peón rural, soldador, mecánico y trabajador de fábricas, experiencias que posteriormente aparecieron reflejadas en su universo musical.

Durante una conversación sobre sus primeros encuentros con Jorge Cafrune, el cantor recordó que trabajaba en un taller metalúrgico de Lanús como encargado de mantenimiento. “Porque yo mezclé todo siempre, la guitarra con la escritura con el laburo”, explicó al describir cómo combinaba sus actividades.

El cantor de folklore tiene en su haber la creación de "Herencia pa' un hijo gaucho", una de sus grandes obras. Foto: Foto de archivo

También recordó su paso por una fábrica de telas plásticas, donde trabajaba en el área de mecánica. En aquella época, todavía no había alcanzado el reconocimiento público que llegaría de la mano de Cafrune.

En una entrevista publicada por el diario Río Negro el 13 de abril de 2002, el músico volvió sobre sus experiencias laborales y recordó que había sido ajustador y montajista de máquinas en una industria textil de Lanús.

Referente del folklore argentino Foto: Ahora 23

De los talleres de Lanús a su primer disco de folklore en 1967

El vínculo con Jorge Cafrune fue decisivo para el comienzo de su carrera discográfica. Según contó el propio Larralde, mientras trabajaba en Buenos Aires, el reconocido cantante escuchó algunas composiciones suyas durante una reunión familiar en Huanguelén.

Cafrune quedó interesado en aquel repertorio y decidió incorporar canciones del entonces joven autor a sus grabaciones. Más adelante, lo invitó a presentarse junto a él, una oportunidad que contribuyó a darle mayor visibilidad.

Larralde y Cafrune Foto: Facebook

En 1967, Larralde publicó su primer álbum Canta José Larralde a través de RCA Victor. El disco incluyó composiciones como Mi viejo mate galleta y Sin pique y abrió el camino a una extensa producción musical. En 1968 llegó Herencia pa’ un hijo gaucho, una de sus obras más profundas.

Cómo sus experiencias como trabajador marcaron las canciones de José Larralde

Los distintos oficios que ejerció Larralde ayudan a comprender una característica de su repertorio: la presencia de trabajadores, desigualdades sociales, experiencias cotidianas y conflictos del mundo rural. En la entrevista con Diario Río Negro, el músico relacionó su recorrido laboral con composiciones como Galpón de ayer, Semblanza de mi tierra seca y Si yo elegí mi destino.

Su producción fue reconocida en 1995 con el Premio Konex de Platino al Cantante Masculino de Folklore. La Fundación Konex también destacó que compuso más de 600 obras y desarrolló una carrera alejada de los grandes circuitos comerciales.

El vínculo de Larralde con Lanús también tuvo una expresión artística: una reseña publicada por Investigación Tango recordó una presentación del cantor en el Club Atlético Lanús, donde interpretó el tango Trenzas, de Homero Expósito.

A sus 89 años, aquella etapa como trabajador metalúrgico constituye un antecedente de su trayectoria artística. La guitarra, la escritura y el trabajo industrial convivieron antes de su consolidación en el folklore.