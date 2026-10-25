Prime Video reveló el futuro de Carrie: qué pasará con la serie de Stephen King tras su exitoso estreno

Carrie, serie, Prime Video. Foto: Prime Video.

Prime Video confirmó la segunda temporada de Carrie, la adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Mike Flanagan. La renovación llegó apenas dos semanas después del estreno el pasado 7 de octubre, tras alcanzar el primer puesto de la plataforma en más de 105 países. La producción continuará la historia de Carrie White, una adolescente que sufre acoso escolar y descubre que posee poderes telequinéticos.

Confirmaron segunda temporada de Carrie.

Cuándo se estrena la segunda temporada de Carrie en Prime Video

Aunque la continuidad ya es oficial, la plataforma todavía no anunció la fecha de estreno de la segunda temporada ni presentó un calendario de producción. Tampoco confirmó cuántos episodios tendrá la nueva entrega.

Mientras tanto, los ocho capítulos de la primera temporada están disponibles en Prime Video a través de Telecentro. La serie está protagonizada por Summer H. Howell, quien interpreta a Carrie White, y Samantha Sloyan, en el papel de su madre, Margaret White.

La renovación responde al desempeño internacional de la ficción, que encabezó las clasificaciones de Prime Video en más de 105 países, según informó Amazon MGM Studios.

Se estrena la segunda temporada de Carrie en Prime Video. Foto: Prime Video.

De qué tratará la segunda temporada

La nueva adaptación introduce una modificación decisiva respecto de la novela publicada en 1974: Carrie sobrevive a los acontecimientos del baile de graduación y abandona la localidad junto a Emaline, un personaje interpretado por Thalia Dudek.

Este desenlace permite desarrollar una historia que supera los acontecimientos del libro original. Flanagan había explicado que su intención era construir un relato de tres temporadas, aunque hasta el momento solamente están confirmadas las dos primeras.

La plataforma anticipó nuevas revelaciones y cambios importantes en los personajes, sin adelantar detalles concretos de la trama. Stephen King también participará como productor ejecutivo de la continuación.

Ready for the prom after-party https://t.co/pmRdKJOXIq — Prime Video (@PrimeVideo) October 22, 2026

Cómo ver Carrie en streaming

La primera temporada puede verse completa en Prime Video a través de Telecentro. La historia original presenta a una adolescente sometida al acoso de sus compañeros y a una estricta educación religiosa en su hogar. La versión de Flanagan traslada ese conflicto a la actualidad e incorpora el ciberacoso, las redes sociales y las nuevas formas de exposición pública.

La novela ya había llegado al cine en 1976, bajo la dirección de Brian De Palma y con Sissy Spacek como protagonista. Cincuenta años después, la adaptación televisiva propone ampliar ese universo con personajes y conflictos que no estaban presentes en la obra original.