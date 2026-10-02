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La adolescente que marcó al terror regresa con una historia renovada: cuándo llega la nueva historia de Carrie White a Prime Video

A más de 50 años de la publicación de la novela original de Stephen King, regresa con una nueva adaptación propia de esta época. Cuándo se estrena y cuántos capítulos tiene.

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La nueva serie de Carrie se estrena en octubre
La nueva serie de Carrie se estrena en octubre Foto: Prime Video
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Hay una historia de terror que atravesó generaciones y se mantiene vigente: la vida de Carrie White, la adolescente salida de una novela de Stephen King. Esta vez, el personaje vuelve con una serie de Prime Video, recuperando la esencia de la historia principal, pero trasladada a un escenario marcado por las nuevas tecnologías, la exposición y el acoso escolar.

La producción de Prime Video contará con ocho episodios y estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 7 de octubre.

La nueva serie de Carrie se estrena en octubre Foto: Prime Video

Detrás de esta nueva versión se encuentra Mike Flanagan, uno de los nombres más reconocidos del terror contemporáneo, quien asumió los roles de guionista, productor ejecutivo y showrunner, además de dirigir cuatro capítulos.

De qué tratará la nueva serie de Carrie

La historia vuelve a centrarse en Carrie White, una adolescente que creció prácticamente aislada del mundo exterior bajo el control de su madre, Margaret, una mujer profundamente religiosa y dominante.

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La muerte inesperada de su padre cambia por completo su vida y obliga a Carrie a abandonar el aislamiento de su hogar para comenzar a asistir a una escuela pública. El cambio supone enfrentarse por primera vez a un entorno que desconoce y en el que rápidamente se convierte en víctima del acoso de sus compañeros. Sin embargo, esta adaptación incorpora un elemento que en el universo de Stephen King no existía: las redes sociales y los teléfonos celulares.

En la serie, uno de los episodios de bullying que sufre Carrie se vuelve viral y expone a la joven frente a toda la comunidad escolar. Esta humillación se amplifica y se transforma en un fenómeno público, mientras la adolescente comienza a descubrir que tiene misteriosos poderes telequinéticos.

A partir de allí, la serie propone una nueva mirada sobre uno de los personajes más conocidos de Stephen King, combinando los conflictos de la adolescencia con el terror sobrenatural y las consecuencias de una exposición digital que puede multiplicar el alcance de una situación de violencia.

La producción busca así recuperar los elementos centrales de Carrie, pero adaptarlos a una época en la que el bullying ya no termina necesariamente al salir de la escuela: puede continuar, expandirse y alcanzar a miles de personas a través de una pantalla.

La nueva serie de Carrie se estrena en octubre Foto: Prime Video

Cómo es el reparto de Carrie

  • Summer H. Howell como Carrie White
  • Samantha Sloyan como Margaret White
  • Siena Agudong como Sue Snell
  • Alison Thornton como Chris Hargensen
  • Joel Oulette como Tommy Ross
  • Josie Totah como Tina
  • Arthur Conti como Billy
  • Thalia Dudek como Emaline
  • Amber Midthunder como Miss Desjardin
  • Matthew Lillard como el director Grayle
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