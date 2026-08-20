Prime Video anunció un inversión millonaria en series, películas y realities de Argentina y Latinoamérica: cuáles y cuándo son los primeros estrenos

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

Prime Video anunció sus planes de destinar más de 2.000 millones de dólares a producir series, películas y realities en Argentina y Latinoamérica entre 2027 y 2030. Es una inversión sin precedentes para producciones originales locales, y se usará también para comprar contenido que haya sido generado localmente.

La inversión también abarca la compra de derechos deportivos en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

Con este impulso, el número de producciones originales latinoamericanas aumentará a más del doble para 2030, en comparación con 2026. El anuncio se realizó durante Prime Video Presents Latinoamérica, en Ciudad de México.

“Lo que está sucediendo en Latinoamérica en este momento es extraordinario: el talento, las historias y las audiencias hacen que respondamos a esa energía con esta importante inversión en contenido original, bajo licencia y deportes. Lo que más me entusiasma es la amplitud de esta apuesta; no es un solo país ni solo género. Es una inversión en toda la región y en todas las formas en que los fans disfrutan de Prime Video”, afirmó Kelly Day, Vicepresidenta Internacional de Prime Video.

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

Ficción, realities y deportes: los próximos estrenos en Prime

La compañía presentó su catálogo más ambicioso hasta la fecha: más de 25 nuevos títulos tan sólo en 2027, que abarcan series de ficción, películas, producciones sin guion y formatos de reality en cinco territorios.

A esto se le suma un crecimiento récord en contenido deportivo, particularmente en fútbol y basquetbol, así como un nuevo e importante acuerdo de derechos deportivos. Además, implementarán iniciativas para el desarrollo de talento, con el objetivo de impulsar a la próxima generación de creadores en toda la región.

Las historias argentinas (y otras) que llegan a Prime Video

28 de agosto: estrenan la película original argentina “Barreda” y la tercera temporada de “Betty La Fea: Más Fea Que Nunca”.

11 de septiembre: “El Juicio”, un thriller mexicano inspirado en historias reales, protagonizado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso.

30 de septiembre: estrena la segunda temporada de la docuserie “Los Tinelli”.

16 de octubre: la docuserie original brasileña “Marília Mendonça: Sentimento Louco”.

Sin fecha confirmada, llegan también este año la tercera temporada de “LOL: Last One Laughing Argentina”, conducida por Marcelo Tinelli, y “Lo Único que te pido”, una película chilena.

Vuelve el Menem de Sbaraglia: se viene la temporada 2

Después de un primer mandato que lo catapultó a la reelección, Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo mira igual. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se va derrumbando al mismo paso que la economía.

Los gestos frívolos que antes hacían gracia ya no alcanzan. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y declaraciones delirantes sobre vuelos espaciales, la temporada recorre las anécdotas más emblemáticas de un presidente que combinaba el poder con el espectáculo.

Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser Presidente.

Porno y Helado temporada 3, con Natalia Oreiro

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

Inmersos en los viajes en el tiempo, nuevos romances, más música, Punta del Este y amistades inesperadas, la banda ve su vida sacudida. Cuando el Bar Oxford cierra sus puertas, todos deben unirse para salvarlo, mientras Ramón compite en un reality show conducido por Natalia Oreiro, cuyo premio podría definir el destino del querido bar.

¿Qué pasó con Bonorino?, de Sebastián Ortega

Después de 20 años, tres amigos se reencuentran en el peor lugar posible: frente al cadáver de su mejor amigo del colegio. Al parecer, hay amistades que realmente pueden llevarte a la tumba. Lo que comienza como un misterio se convierte en una pesadilla de humor negro cuando su muerte los arrastra a un submundo retorcido del que no pueden escapar… y para el que, francamente, no están preparados.

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

Entre criminales a los que deben esquivar y secretos enterrados que salen a la luz, descubren que el pasado nunca muere… sólo se vuelve más mezquino. Una adictiva comedia negra con tintes de thriller, en el que los viejos rencores se vuelven mortales y la venganza siempre viene acompañada de una buena dosis de caos. Creada por Sebastián Ortega.

“Te odio, Te amo”, ficción desde Punta del Este

Isa, una joven diseñadora de moda en ascenso, y Diego, un aspirante a jugador de polo tan orgulloso como ella, no dejan de cruzarse en medio del glamour bañado por el sol de Punta del Este. Y con cada encuentro se acercan un poco más a un amor que ninguno está dispuesto a admitir porque su orgullo se los impide. Trabajan Alvaro Rico, Franco Masini, El Purre y Natalia Oreiro.

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

“Las Malas”, de Camila Sosa Villada y Armando Bo

Basada en la novela de Camila Sosa Villada y dirigida por Armando Bo. En los márgenes de la ciudad, una comunidad de trabajadoras sexuales trans ha construido un hogar bajo el matriarcado de la Tía Encarna, donde la ternura desafía a la violencia cotidiana. Cuando un bebé abandonado llega a sus vidas, ese frágil refugio cambia para siempre. Narrada por Camila desde un presente donde la memoria reinventa el pasado, “Las Malas” es un viaje fantástico hacia un universo donde la naturaleza, el deseo y la imaginación desdibujan los límites entre lo real y lo imposible.

Prime Video sumará más producciones argentinas y latinoamericanas originales a su catálogo. Foto: Prime Video.

Vale la pena recordar que desde hace pocos meses la plataforma permite acceder a una amplia selección premium de películas, series y deportes en vivo, más allá de sus propias producciones, sumando suscripciones adicionales de streaming a Apple TV, Paramount+, MGM+, Universal+, ViX Premium, DSPORTS, MUBI, Adrenalina Pura+, Sony One y Crunchyroll.