Tiene dos temporadas, recibió 95% en Rotten Tomatoes y es una joya de Prime Video que recuerda a The Boys

Por qué ver la serie de Prime Video sobre superhéroes llamada "The Tick". Foto: IMDb

The Boys es una de las series de superhéroes más prestigiosas de Prime Video. Con un argumento mordaz y actuaciones que sorprenden en más de un capítulo, la producción tuvo un total de 5 temporadas. Para quienes se quedaron con ganas de ver más historias similares, la misma plataforma de streaming tiene disponible en su catálogo The Tick (La Garrapata).

Se trata de una serie estrenada en 2017 con dirección de Ben Edlund, quien auspicia de creador de la producción, y un elenco encabezado con las actuaciones del actor británico, Peter Serafinowicz, Griffin Newman y Valorie Curry.

De qué trata El Tic, la serie de superhéroes de 2016 que recuerda a The Boys

The Tick o El Tic (en español) gira en torno a un superhéroe vestido de azul que posee una personalidad extravagante y magnánima. El sujeto se enfrenta a los villanos más irrisorios con su cómplice, Arthur, un hombre común que comienza a utilizar un disfraz especial para poder volar y estar a la altura de su amigo.

El Tic es un superhéroe excéntrico que combate el mal con su amigo Arthur. Foto: IMDb

Si vas pensando que la serie posee una construcción narrativa oscura similar a la de DC Cómics o incluso un poco más ingenua o pochoclera como Marvel, no encontrarás en The Tick una producción de tu gusto.

Es que la serie se ríe lo suficiente de la parafernalia que construye el mundo comercial de los superhéroes. Construye una mirada irónica y hasta de parodia de los comportamientos de estos súper hombres. No obstante, la trama ofrece importantes conflictos de El Tic con sus enemigos y eso también hace que el espectador quiera ver más.

El fenómeno crítico: cómo alcanzó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes

Otro gran punto para ver El Tic es la gran puntuación que consiguió en Rotten Tomatoes, una plataforma en la que los críticos publican reseñas de series y películas. En el caso de esta producción de Prime Video, recibió un 95% de aprobación, una cifra sumamente difícil de alcanzar en una página tan exigente como esta.

The Tic, la serie para ver en Prime Video recibió un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes Foto: IMDb

Entre los comentarios que se pueden leer en las críticas positivas, se encuentra la valoración de un conjunto de personajes “excéntricos” y una perspectiva narrativa muy distinta y original del mundo de los superhéroes que pocas otras series de ficción han podido representar en sus capítulos.

Dónde ver online El Tic y cuántos episodios tiene

The Tick tiene un total de dos temporadas con 22 episodios. La serie de ficción se puede ver completa en Prime Video tanto en Argentina como en España. No es la única producción de superhéroes disponible para ver en esta plataforma.

Además, de The Boys y The Tick, Prime Video cuenta con Invencible, una serie animada sobre el adolescente Mark Grayson que descubre sus poderes tras una decepción familiar, Gen V, el spin-off de The Boys, entre otras.

Por otro lado, para verdaderos fanáticos del género, el 17 de diciembre de 2026 llega a los cines argentinos la nueva entrega de Universo Cinematográfico de Marcel (MCU), Avengers Doomsday.