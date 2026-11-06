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Dave Bautista será Kratos en la serie de God of War: así luce el actor que ya ganó 9 kilos de músculo para la producción de Prime Video

El actor estadounidense conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia se unió al proyecto en agosto de 2026 luego de que Ryan Hurst abandonara el rodaje tras sufrir una importante lesión en los bíceps.

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Dave Bautista se prepara para interpretar a Kratos en God of War
Dave Bautista se prepara para interpretar a Kratos en God of War. Foto: Instagram Dave Bautista
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Dave Baustista es un nombre bien conocido en el mundo del cine de superhéroes y de videojuegos. De hecho, el actor se ganó el reconocimiento internacional gracias a su papel como Drax, el destructor en la saga de Guardianes de la Galaxia (2014) junto a Chris Pratt y Zoe Saldaña. Ahora, el intérprete estadounidense se sumerge en un nuevo desafío profesional dando vida a Kratos, el protagonista de God of War, en una serie producida por Prime Video que adaptará las dos primeras entregas del videojuego.

Quienes han tenido la oportunidad de jugar de manera interactiva en esta historia sabrán que este personaje es un guerrero espartano cuya vida ha estado marcado por la violencia y la tragedia. De un momento a otro, debido a su firmeza y poder de destrucción, Kratos termina convirtiéndose en un dios griego que deberá enfrentarse a Zeus, el líder del Olimpo.

Una de las características más representativas de Kratos es su musculatura, su cabello rapado y su barba tupida. Estos mismos elementos han sido claves para Dave Bautista, quien, de hecho, recientemente mostró cómo está transitando ese proceso de transformación.

Dave Bautista entrenando para Kratos
Dave Bautista entrenando para Kratos, el protagonista de Good of War. Foto: Instagram Dave Bautista

God of War tiene a su nuevo Kratos para la serie de Prime Video

La llegada de Dave Bautista a Kratos fue pura casualidad. Es que la producción de Prime Video había elegido para este rol a otro actor: Ryan Hurst.

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Sin embargo, en el mes de junio de 2026, el intérprete estadounidense tuvo una lesión severa en los bíceps durante el rodaje de la serie y debió ser reemplazado de inmediato.

Los creadores de la serie pensaron en Bautista casi al instante ya que su psique du role encaja perfecto con el protagonista. El actor se sumó en agosto de 2026 y comenzó un arduo entrenamiento para asumir el rol.

El entrenamiento de Dave Baustista
El entrenamiento de Dave Baustista Video: X

El cambio físico del actor de Guardianes de la Galaxia para interpretar a Kratos

A tres meses de haberse incorporado al elenco, Bautista mostró en un video cómo luce físicamente. El 2 de noviembre contó que aumentó 9 kilos de músculo y que ya había ganado 113 kilos para interpretar a Kratos. El actor se mostró en un gimnasio sonriente con una camiseta que decía “God of War”.

Por supuesto, la transformación de Bautista en este personaje no tiene que ver únicamente con la cuestión física. Kratos posee una complejidad dramática y severa en que le permitirá al actor demostrar su capacidad interpretativa en pantalla grande, alejándose de otros papeles más superficiales y vinculados solo a la acción.

Qué historia contará la nueva producción de Prime Video y cómo se conecta con los videojuegos

El responsable creativo de la serie God of War es Ronald D. Moore, conocido por estar detrás del desarrollo de series como Outlander y Battlestar Galactica. La producción de Prime Video, en este caso, narrará los acontecimientos luego de la muerte de Faye, esposa de Kratos y madre de Treus, un niño de 10 años.

Kratos intentará ahora cumplir el deseo de su mujer: esparcir sus cenizas en la cima más alta del reino en el que habitaban. Así, tanto él como su hijo emprenderán un viaje único en el que podrán fortalecer su vínculo no sin antes enfrentarse a importantes desafíos.

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