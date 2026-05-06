Tolima 3 - 0 Nacional: así fue la victoria por la Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Manuel Murillo Toro.
¿A qué hora juegan Tolima vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en Ibagué.
¿Por dónde ver en vivo Tolima vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Tolima y Nacional se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Tolima vs. Nacional, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Claus, Raphael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: Tolima 3 - Nacional 0. En partido válido por Copa Libertadores 2026, los equipos dejaron todo en la cancha y ahora será tarea de los cuerpos técnicos ver qué cosas se pueden mejorar en la semana.
Tolima vs Nacional por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
93´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Tolima y Nacional por Copa Libertadores 2026.
91´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Verón Lupi fue bloqueado por Cristian Arrieta.
88´ Gooool de Tolima
Jersson González marca para Tolima con asistencia de Luis Sandoval.
87´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
87´ Cambio en Nacional
Entra Luciano Gonzalez y sale Luciano Boggio.
83´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
79´ Cambio en Tolima
Entra Jader Valencia y sale Kelvin Flórez.
79´ Cambio en Tolima
Entra Juan Pablo Nieto y sale Juan Pablo Torres.
77´ Gooool de Tolima
Jherson Mosquera marca para Tolima con asistencia de Jersson González.
76´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
75´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Emiliano Ancheta y el remate se va afuera.
73´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
73´ Cambio en Tolima
Entra Jherson Mosquera y sale Adrián Parra.
72´ Cambio en Tolima
Entra Jersson González y sale Edwar López.
72´ Cambio en Tolima
Entra Cristian Trujillo y sale Brayan Rovira.
71´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Adrián Parra y el remate se va afuera.
69´ Cambio en Nacional
Entra Juan Cruz De Los Santos y sale Baltasar Barcia.
69´ Cambio en Nacional
Entra Tomás Verón Lupi y sale Gonzalo Carneiro.
68´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Edwar López fue bloqueado por .
66´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Juan Pablo Torres.
66´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
63´ Tarjeta amarilla para Nacional
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alexander dos Santos.
62´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
61´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Pablo Torres fue bloqueado por Luis Mejía.
55´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
54´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Edwar López y el remate se va afuera.
52´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
48´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Alexander dos Santos.
47´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maximiliano Silvera fue bloqueado por Anderson Angulo.
45´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Brayan Rovira y el remate se va afuera.
45´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brayan Rovira fue bloqueado por Luis Mejía.
45´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Pablo Torres fue bloqueado por Luis Mejía.
45´ Cambio en Nacional
Entra Maximiliano Silvera y sale Nicolás Lodeiro.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Manuel Murillo Toro!
Resumen estadístico del primer tiempo.
37´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Sandoval fue bloqueado por Luis Mejía.
58´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Manuel Murillo Toro! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
57´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
57´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Maxi Gómez y el remate se va afuera.
56´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Alexander dos Santos.
54´ Tarjeta amarilla para Nacional
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sebastián Coates.
54´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Edwar López.
53´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Brayan Rovira.
52´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Sandoval.
51´ Goool de Tolima
¡Efectivo desde los 12 pasos! Luis Sandoval anota para Tolima tras marcar de penal.
45´ Penal para Tolima
El árbitro marca falta de Sebastián Coates y cobra la pena máxima a favor de Tolima
45´ Penal errado
El arquero contiene el lanzamiento penal ejecutado por Juan Pablo Torres
42´ Penal para Tolima
El árbitro marca falta de Emiliano Ancheta y cobra la pena máxima a favor de Tolima
42´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
41´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
40´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kelvin Flórez fue bloqueado por Luis Mejía.
40´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
39´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
38´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Brayan Rovira y el remate se va afuera.
38´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
36´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
34´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
33´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Juan Pablo Torres y el remate se va afuera.
32´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Maxi Gómez fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
32´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
31´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Alexander dos Santos y el remate se va afuera.
29´ Fuera de juego en Nacional
Posición adelantada de Maxi Gómez.
26´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
24´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
18´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
18´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Luciano Boggio y el remate se va afuera.
17´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
16´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Brayan Rovira y el remate se va afuera.
13´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Lodeiro.
12´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
12´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
11´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Brayan Rovira fue bloqueado por Agustín Rogel.
10´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kelvin Flórez fue bloqueado por Sebastián Coates.
8´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
5´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
4´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Cristian Arrieta y el remate se va afuera.
4´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
3´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adrián Parra fue bloqueado por Luis Mejía.
3´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Adrián Parra y el remate se va afuera.
3´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Juan Pablo Torres.
2´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
1´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Luis Sandoval y el remate se va afuera.
1´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Camilo Cándido fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Manuel Murillo Toro, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Tolima y Nacional por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Raphael Claus.
Formación confirmada de Tolima
Titulares
- (1) Neto Volpi
- (3) Jan Ángulo
- (2) Anderson Angulo
- (17) Cristian Arrieta
- (28) Edwar López
- (18) Kelvin Flórez
- (32) Sebastián Guzmán
- (24) Adrián Parra
- (80) Brayan Rovira
- (10) Juan Pablo Torres
- (9) Luis Sandoval
Suplentes
- (22) Luis Marquínez
- (30) Shean Barbosa
- (20) Junior Hernández
- (33) Jherson Mosquera
- (4) Daniel Pedrozo
- (31) Yoimar Moreno
- (15) Juan Pablo Nieto
- (6) Cristian Trujillo
- (8) Ever Valencia
- (7) Jersson González
- (29) Néifer Sánchez
- (11) Jader Valencia
Entrenador: Lucas González
Formación confirmada de Nacional
Titulares
- (1) Luis Mejía
- (13) Emiliano Ancheta
- (21) Camilo Cándido
- (4) Sebastián Coates
- (2) Agustín Rogel
- (30) Baltasar Barcia
- (6) Luciano Boggio
- (10) Alexander dos Santos
- (14) Nicolás Lodeiro
- (20) Gonzalo Carneiro
- (9) Maxi Gómez
Suplentes
- (25) Ignacio Suárez
- (15) Paolo Calione
- (77) Nicolás Rodríguez
- (32) Tomás Viera
- (8) Mauricio Vera
- (56) Juan Garcia
- (39) Luciano Gonzalez
- (31) Rodrigo Martínez
- (27) Tomás Verón Lupi
- (19) Juan Cruz De Los Santos
- (18) Pavel Nuñez
- (11) Maximiliano Silvera
Entrenador: Jorge Bava
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Tolima y Nacional?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Tolima vs. Nacional por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Tolima recibe a Nacional en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.