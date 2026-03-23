Agustín Tapia, el jugador de pádel actual con más títulos en el circuito mundial. Foto: X @premierpadel

El mundo del pádel tiene a un nuevo líder supremo: Agustín Tapia. Luego de ganar la final del Premier Padel Cancún P2, el argentino de 26 años se convirtió en el jugador actual con más títulos del circuito mundial con 55 galardones, uno más que el español Alejandro Galán.

En compañía de Arturo Coello, el “Mozart de Catamarca”, como es apodado Tapia, se impuso por 6-7, 6-3 y 7-5 a la dupla del español Juan Lebrón y el argentino Leandro Román Augsburger, después de la derrota ante Galán y Federico Chingotto en la final del Gijón P2.

Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número 1 del mundo de pádel. Foto: X @premierpadel

Con este valioso triunfo, Tapia llegó a 55 títulos personales y se alejó de Galán, que quedó en 54 tras caer sorpresivamente en los cuartos de final del Cancún P2 contra la pareja argentina conformada por el histórico Sanyo Gutiérrez y Gonzalo Alfonso por 7-5 y 6-4.

De los 55 galardones que cosechó el “Mozart de Catamarca”, 33 de ellos fueron junto a Coello durante la era de Premier Padel. Los 22 restantes fueron durante el World Padel Tour y en compañía de: Coello (11); Sanyo Gutiérrez (6); Fernando Belasteguín (3); y Pablo Lima (2).

Agustín Tapia y Arturo Coello, la pareja número 1 de Premier Padel. Foto: X @premierpadel

No obstante, el “Rey Arturo”, como es apodado Coello, alcanzó los 48 títulos y se acerca cada vez más a Galán, conformando el podio de jugadores actuales con más galardones. Debajo de ellos, aparece Lebrón (40) y Sanyo Gutiérrez (37), en cuarta y quinta posición, respectivamente.

En el cuadro femenino también hubo cambios, ya que Gemma Triay igualó los 54 títulos personales que ostentaba Ariana Sánchez. La número 1 del mundo, en dupla con la argentina Delfina Brea, le ganó Paula Josemaría y Beatriz González por 7-6 y 6-1 en la final de Cancún.

Los campeones del Premier Padel Cancún P2. Foto: X @premierpadel

De esta manera, las españolas Triay y Sánchez son las dos jugadoras actuales con más títulos del circuito femenino. Detrás suyo, se encuentran: Alejandra Salazar (52); Paula Josemaría (47) y Delfina Brea (27).

Ránking masculino de Premier Padel

1- Agustín Tapia (Argentina) - 20400 puntos

1- Arturo Coello (España) - 20400

3- Alejandro Galán (España) - 17340

3- Federico Chingotto (Argentina) - 17340

5- Juan Lebrón (España) - 6855

6- Franco Stupaczuk (Argentina) - 6555

7- Francisco Navarro (España) - 6250

8- Miguel Yanguas (España) - 6030

9- Jorge Nieto (España) - 5804

10- Leandro Augsburger (Argentina) - 5425

Ránking femenino de Premier Padel

1- Delfina Brea (Argentina) - 17300 puntos

1- Gemma Triay (España) - 17300

3- Ariana Sánchez (España) - 14210

4- Paula Josemaría (España) - 13480

5- Beatriz González (España) - 12710

6- Claudia Fernández (España) - 12530

7- Andrea Ustero (España) - 7355

8- Sofía Araújo (Portugal) - 6355

9- Tamara Icardo (España) - 6230

10- Marta Ortega (España) - 5670