Torque Vs Palestino Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan MC Torque vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo MC Torque vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre MC Torque y Palestino se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de MC Torque vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Herrera, Yender, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre MC Torque y Palestino por Copa Sudamericana 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Centenario de Montevideo.