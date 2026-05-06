Cusco FC Vs Estudiantes Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.

¿Por dónde ver en vivo Cusco FC vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cusco FC y Estudiantes se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cusco FC vs. Estudiantes, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guerrero Alcívar, Guillermo Enrique, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Cusco FC choca ante Estudiantes, en duelo válido por Copa Libertadores 2026. La cancha del estadio Inca Garcilaso de la Vega ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.