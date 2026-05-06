Dep. La Guaira Vs Bolívar Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Dep. La Guaira vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico de la UCV, ubicado en Caracas.

¿Por dónde ver en vivo Dep. La Guaira vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Dep. La Guaira y Bolívar se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Dep. La Guaira vs. Bolívar, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Loayza Salazar, Bryan Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Dep. La Guaira y Bolívar por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas.