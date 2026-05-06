El futbolista tuvo que ingresar por Leandro Brey, quien se retiró lesionado del campo. Foto: Captura de pantalla ESPN

La derrota de Boca Juniors ante Barcelona de Ecuador por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 dejó una imagen inusual que no pasó desapercibida para los hinchas. Tras la inesperada lesión de Leandro Brey, Javier García debió saltar al campo de juego para custodiar el arco Xeneize. Sin embargo, lo que más llamó la atención en redes sociales y entre los fanáticos no fue solo su ingreso de urgencia, sino su vestimenta: el experimentado arquero de 39 años lució pantalones cortos dejando de lado su icónico jogging negro que lo acompañó en casi toda su carrera.

La razón detrás de este cambio no responde a una cábala ni a una decisión personal de “Javi” García, sino a la estricta normativa de la Conmebol. Según el reglamento de la Copa Libertadores, la indumentaria de los arqueros debe estar compuesta por piezas que no generen confusión visual ni otorguen ventajas antirreglamentarias. Si bien las reglas de la International Football Association Board (IFAB) permite el uso de pantalones largos, la Conmebol suele ser mucho más rigurosa con la uniformidad y los colores registrados, lo que muchas veces los obliga a utilizar el equipo estándar de pantalón corto proporcionado por la utilería para el torneo continental.

Javier García. Foto: NA.

De hecho, el propio Javier García abordó esta particularidad en entrevistas previas, donde explicó que su preferencia por el pantalón largo es una cuestión de comodidad y protección, especialmente en canchas donde el césped o el terreno de juego pueden ser más abrasivos. En diálogo con Infobae en 2020, le consultaron si tenía que pagar multas por usar este tipo de prenda: “Sí. Me quiero morir... Por Copa Libertadores ya me lo prohibieron”.

Y agregó: “En el último partido con Aldosivi me hicieron subir las medias. Están bravos con eso. Yo desde 9° que juego con pantalones largos. Ahí fueron algunos partidos y desde Octava me los dejé para toda la vida. Tenía 14/15 años. Y son los mismos, los consigo de una marca. Los uso y siempre le borro el logo. Me están sacando esta alegría cuando yo no le hago mal a nadie”.

Es el tercer arquero Xeneize y tuvo que ingresar por Leandro Brey lesionado, el joven que custodió los tres palos por la lesión de Marchesín. Foto: Planeta Boca Juniors

En el duelo de este martes 5 de mayo, la urgencia del cambio tras la salida de Brey hizo que García ingresara con el equipo que tenía a disposición en el banco de suplentes. Al no estar autorizado el uso de prendas largas que no coincidan estrictamente con el diseño del kit de arquero aprobado por la confederación, el experimentado arquero de 39 años tuvo que resignar su marca registrada. La diferencia visual fue total y para muchos fanáticos, ver a “Javi” con las piernas descubiertas les hizo recordar, por ejemplo, su participación en el Torneo Apertura 2008, cuando fue el titular de Boca.

Cabe destacar que no es la primera vez que un arquero debe adaptar su vestimenta en competencias organizadas por Conmebol. El organismo exige que toda la indumentaria, incluyendo posibles pantalones largos, sea enviada para aprobación previa y debe cumplir con requisitos específicos de tonalidad y publicidad. Históricamente, ante la duda o la falta de un modelo específico de pantalón largo que cumpla con el manual de diseño oficial del club para la Copa, los árbitros y comisarios deportivos instan al uso del pantalón corto reglamentario para evitar sanciones económicas al club.

Buena noticia en Boca: Leandro Brey no se lesionó en Ecuador y podría atajar contra Huracán

Pese a la dura e inesperada caída ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores, Boca Juniors comenzó el miércoles con una noticia alentadoras de cara a los play offs del Torneo Apertura, ya que se confirmó que finalmente Leandro Brey no se lesionó en Guayaquil y podría atajar contra Huracán.

Luego de la derrota 0-1 en Ecuador, el joven arquero se sometió a estudios médicos de rigor apenas aterrizó en Buenos Aires y los resultados fueron alentadores: el informe descartó una lesión de gravedad, arrojando como diagnóstico un traumatismo en la zona del pubis producto del impacto sufrido en la zona inguinal.