U. Católica 0 - 0 Cruzeiro: así fue el empate por la Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Claro Arena.
¿A qué hora juegan U. Católica vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Claro Arena, ubicado en Los Condes.
¿Por dónde ver en vivo U. Católica vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre U. Católica y Cruzeiro se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de U. Católica vs. Cruzeiro, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rojas Noguera, Andrés José, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Partido finalizado en el estadio Claro Arena de Los Condes. ¿Qué indica el resultado? U. Católica 0 - Cruzeiro 0. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Copa Libertadores 2026.
U. Católica vs Cruzeiro por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre U. Católica y Cruzeiro por Copa Libertadores 2026.
96´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
95´ Córner para U. Católica
Ejecuta el tiro de esquina Jimmy Martínez.
92´ Córner para U. Católica
Ejecuta el tiro de esquina Matías Palavecino.
88´ Córner para U. Católica
Ejecuta el tiro de esquina Jimmy Martínez.
86´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Justo Giani fue bloqueado por Otávio Costa.
84´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fernando Zampedri fue bloqueado por Otávio Costa.
81´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
81´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Matheus Fellipe Costa Pereira y el remate se va afuera.
80´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
80´ ¡Tiro desviado de U. Católica!
Disparo de Matías Palavecino y el remate se va afuera.
80´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jimmy Martínez fue bloqueado por João Marcelo Messias Ferreira.
77´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
77´ Cambio en Cruzeiro
Entra João Marcelo Messias Ferreira y sale Christian Roberto Alves Cardoso.
76´ Cambio en Cruzeiro
Entra Kaique Kenji Takamura Correa y sale Lucas Romero.
74´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
73´ Córner para U. Católica
Ejecuta el tiro de esquina Matías Palavecino.
70´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
68´ ¡Tiro desviado de U. Católica!
Disparo de Jhojan Valencia y el remate se va afuera.
67´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
66´ ¡Tiro desviado de U. Católica!
Disparo de Matías Palavecino y el remate se va afuera.
65´ Tarjeta amarilla para U. Católica
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Palavecino.
63´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fernando Zampedri fue bloqueado por Otávio Costa.
62´ Cambio en U. Católica
Entra Matías Palavecino y sale Clemente Montes.
62´ Cambio en U. Católica
Entra Jimmy Martínez y sale Eugenio Mena.
62´ Cambio en U. Católica
Entra Gary Medel y sale Fernando Zuqui.
61´ Fuera de juego en Cruzeiro
Posición adelantada de Kaio Jorge Pinto Ramos.
60´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Christian Roberto Alves Cardoso fue bloqueado por Roque Arancibia.
58´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
57´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
52´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
47´ Roja directa para Cruzeiro
¡A las duchas! El jugador de Cruzeiro Keny Arroyo es expulsado del partido.
45´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
45´ ¡Tiro desviado de U. Católica!
Disparo de Justo Giani y el remate se va afuera.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Claro Arena!
44´ Córner para Cruzeiro
Ejecuta el tiro de esquina Fágner Conserva Lemos.
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Claro Arena! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Keny Arroyo fue bloqueado por Vicente Bernedo.
41´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Justo Giani fue bloqueado por Otávio Costa.
39´ Córner para U. Católica
Ejecuta el tiro de esquina Fernando Zuqui.
38´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhojan Valencia fue bloqueado por Matheus Fellipe Costa Pereira.
36´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Romero.
35´ Fuera de juego en Cruzeiro
Posición adelantada de Kaio Jorge Pinto Ramos.
34´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
34´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Kaio Jorge Pinto Ramos y el remate se va afuera.
31´ Saque de arco para Cruzeiro
Desde el fondo la pone en juego Otávio Costa.
28´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Kaiki Bruno da Silva.
22´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
22´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Keny Arroyo y el remate se va afuera.
20´ Tarjeta amarilla para Cruzeiro
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Artur Jorge.
19´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
18´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Kaio Jorge Pinto Ramos y el remate se va afuera.
17´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Clemente Montes fue bloqueado por Otávio Costa.
14´ ¡Cruzeiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matheus Fellipe Costa Pereira fue bloqueado por Fernando Zuqui.
12´ Tarjeta amarilla para U. Católica
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Justo Giani.
8´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
6´ Córner para Cruzeiro
Ejecuta el tiro de esquina Fágner Conserva Lemos.
4´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
4´ ¡Tiro desviado de Cruzeiro!
Disparo de Matheus Fellipe Costa Pereira y el remate se va afuera.
3´ ¡U. Católica se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fernando Zuqui fue bloqueado por Otávio Costa.
2´ Saque de arco para U. Católica
Desde el fondo la pone en juego Vicente Bernedo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Claro Arena, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de U. Católica y Cruzeiro por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Andrés Rojas.
Formación confirmada de U. Católica
Titulares
- (1) Vicente Bernedo
- (19) Branco Ampuero
- (6) Roque Arancibia
- (26) Juan Ignacio Díaz
- (3) Eugenio Mena
- (15) Cristian Cuevas
- (20) Jhojan Valencia
- (8) Fernando Zuqui
- (7) Justo Giani
- (11) Clemente Montes
- (9) Fernando Zampedri
Suplentes
- (27) Darío Melo
- (28) Bernardo Cerezo
- (2) Daniel González
- (44) José Salas
- (13) Alfred Canales
- (5) Agustín Farías
- (22) Martín Gómez
- (14) Jimmy Martínez
- (17) Gary Medel
- (10) Matías Palavecino
- (25) Diego Corral
- (18) Juan Rossel
Entrenador: Daniel Garnero
Formación confirmada de Cruzeiro
Titulares
- (81) Otávio Costa
- (23) Fágner
- (6) Kaiki Bruno
- (15) Fabrício Bruno
- (34) Jonathan
- (88) Christian
- (99) Keny Arroyo
- (10) Matheus Pereira
- (11) Gérson
- (29) Lucas Romero
- (19) Kaio Jorge
Suplentes
- (31) Matheus Cunha
- (2) Kauã Moraes
- (12) William
- (43) João Marcelo
- (25) Lucas Villalba
- (8) Matheus Henrique
- (16) Lucas Silva
- (91) Chico da Costa
- (94) Wanderson
- (17) Luis Sinisterra
- (70) Kaique Kenji
- (22) Néiser Villarreal
Entrenador: Artur Jorge
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de U. Católica y Cruzeiro?
Argentina: Disney+ Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de U. Católica vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. U. Católica recibe a Cruzeiro en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.