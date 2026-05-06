Alianza Atlético 0 - 2 América de Cali: así fue la derrota por la Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Miguel Grau.
¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 23:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Miguel Grau, ubicado en Callao.
¿Por dónde ver en vivo Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Alianza Atlético y América de Cali se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Alianza Atlético vs. América de Cali, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Abatti Abel, Ramon, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Partido finalizado en el estadio Miguel Grau de Callao. ¿Qué indica el resultado? Alianza Atlético 0 - América de Cali 2. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Copa Sudamericana 2026.
Alianza Atlético vs América de Cali por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Alianza Atlético y América de Cali por Copa Sudamericana 2026.
98´ ¡Tiro desviado de Alianza Atlético!
Disparo de Román Suárez y el remate se va afuera.
96´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
96´ ¡Tiro desviado de Alianza Atlético!
Disparo de Christian Valladolid y el remate se va afuera.
95´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ariel Muñoz fue bloqueado por Jean Fernandes.
94´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
93´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Andrés Mosquera y el remate se va afuera.
92´ Tarjeta amarilla para Alianza Atlético
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jesús Mendieta.
91´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Jhon Palacios.
90´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
90´ Cambio en América de Cali
Entra Carlos Sierra y sale Jan Lucumi.
89´ ¡Tiro desviado de Alianza Atlético!
Disparo de Hernan Lupu y el remate se va afuera.
88´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jan Lucumi.
87´ Cambio en Alianza Atlético
Entra Ariel Muñoz y sale Jorge del Castillo.
87´ Cambio en Alianza Atlético
Entra Hernan Lupu y sale Germán Díaz.
86´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Christian Valladolid fue bloqueado por Jean Fernandes.
84´ Cambio en América de Cali
Entra Joel Romero y sale Tomás Ángel.
84´ Cambio en América de Cali
Entra Adrián Ramos y sale Jorge Daniel Valencia.
84´ Cambio en Alianza Atlético
Entra Sergio Quiroga y sale Cristian Penilla.
76´ Fuera de juego en América de Cali
Posición adelantada de Jhon Palacios.
75´ Cambio en América de Cali
Entra Jhon Palacios y sale Jhon Murillo.
73´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jimmy Pérez fue bloqueado por Jean Fernandes.
71´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
68´ Cambio en Alianza Atlético
Entra Christian Valladolid y sale Valentín Robaldo.
68´ Cambio en Alianza Atlético
Entra Franco Coronel y sale Franchesco Flores.
68´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tomás Ángel.
67´ Goool de América de Cali
¡Efectivo desde los 12 pasos! Rafael Carrascal anota para América de Cali tras marcar de penal.
65´ Penal para América de Cali
El árbitro marca falta de Jesús Mendieta y cobra la pena máxima a favor de América de Cali
63´ Tarjeta amarilla para Alianza Atlético
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Erick Perleche.
63´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rafael Carrascal fue bloqueado por Román Suárez.
63´ Tarjeta amarilla para América de Cali
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jhon Murillo.
62´ Fuera de juego en América de Cali
Posición adelantada de Jorge Daniel Valencia.
62´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Murillo fue bloqueado por José Villegas.
61´ Tiro en el palo de América de Cali
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Jorge Daniel Valencia pega en el palo.
61´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
59´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franchesco Flores fue bloqueado por Jean Fernandes.
59´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Román Suárez fue bloqueado por Andrés Mosquera.
58´ Córner para Alianza Atlético
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Penilla.
55´ Gooool de América de Cali
Jhon Murillo marca para América de Cali.
55´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge del Castillo fue bloqueado por Jean Fernandes.
53´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
51´ ¡Tiro desviado de Alianza Atlético!
Disparo de Jorge del Castillo y el remate se va afuera.
47´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
45´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Germán Díaz fue bloqueado por Andrés Mosquera.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Miguel Grau!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Miguel Grau! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
46´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Rafael Carrascal y el remate se va afuera.
42´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jimmy Pérez fue bloqueado por Jean Fernandes.
41´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge Daniel Valencia fue bloqueado por Daniel Prieto.
41´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
39´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
36´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jorge del Castillo fue bloqueado por Jean Fernandes.
29´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
29´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Tomás Ángel y el remate se va afuera.
28´ Córner para Alianza Atlético
Ejecuta el tiro de esquina Jorge del Castillo.
27´ Córner para Alianza Atlético
Ejecuta el tiro de esquina Cristian Penilla.
27´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
26´ ¡Tiro desviado de Alianza Atlético!
Disparo de Cristian Penilla y el remate se va afuera.
26´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
25´ Córner para Alianza Atlético
Ejecuta el tiro de esquina Jesús Mendieta.
21´ Córner para América de Cali
Ejecuta el tiro de esquina Rafael Carrascal.
20´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Ángel fue bloqueado por Jesús Mendieta.
20´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jhon Murillo fue bloqueado por Daniel Prieto.
19´ Saque de arco para América de Cali
Desde el fondo la pone en juego Jean Fernandes.
13´ Fuera de juego en Alianza Atlético
Posición adelantada de José Villegas.
13´ ¡Alianza Atlético se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Germán Díaz fue bloqueado por Jean Fernandes.
12´ Córner para Alianza Atlético
Ejecuta el tiro de esquina Jesús Mendieta.
11´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
9´ Penal para América de Cali
El árbitro marca falta de Daniel Prieto y cobra la pena máxima a favor de América de Cali
7´ ¡América de Cali se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jan Lucumi fue bloqueado por José Villegas.
3´ Saque de arco para Alianza Atlético
Desde el fondo la pone en juego Daniel Prieto.
3´ ¡Tiro desviado de América de Cali!
Disparo de Rafael Carrascal y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Miguel Grau, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Alianza Atlético y América de Cali por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Ramon Abatti.
Formación confirmada de Alianza Atlético
Titulares
- (95) Daniel Prieto
- (19) Jesús Mendieta
- (21) Erick Perleche
- (2) Román Suárez
- (4) José Villegas
- (22) Jorge del Castillo
- (10) Germán Díaz
- (17) Cristian Penilla
- (20) Jimmy Pérez
- (8) Franchesco Flores
- (9) Valentín Robaldo
Suplentes
- (1) Eder Hermoza
- (14) Luiggi Albuquerque
- (25) Williams Guzmán
- (6) José Luján
- (15) Hernan Lupu
- (40) Juan Quiñones
- (29) Alejo Antilef
- (16) Stéfano Fernández
- (23) Ariel Muñoz
- (32) Sergio Quiroga
- (7) Franco Coronel
- (77) Christian Valladolid
Entrenador: Federico Urciuoli
Formación confirmada de América de Cali
Titulares
- (1) Jean Fernandes
- (30) Omar Bertel
- (28) Luis Mina
- (4) Andrés Mosquera
- (24) Cristian Tovar
- (21) Tomás Ángel
- (15) Rafael Carrascal
- (5) Josen Escobar
- (17) Jan Lucumi
- (7) Jhon Murillo
- (9) Jorge Daniel Valencia
Suplentes
- (12) Jorge Soto
- (16) Brayan Correa
- (22) Nicolás Hernández
- (6) José Cavadía
- (25) Joel Romero
- (23) Carlos Sierra
- (35) Kevin Angulo
- (8) Dylan Borrero
- (18) Yojan Garcés
- (11) Darwin Machís
- (19) Jhon Palacios
- (20) Adrián Ramos
Entrenador: David González
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Alianza Atlético y América de Cali?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Alianza Atlético vs. América de Cali por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Alianza Atlético recibe a América de Cali en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.