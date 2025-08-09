Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025
Pronóstico diario
Este sábado 9 de agosto de 2025 en San Luis, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C, avanzando hacia una máxima de 17.7°C. Los vientos soplarán del noroeste, alcanzando una velocidad media de 22 km/h, lo que traerá un ambiente fresco al despertar.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde, las condiciones seguirán con nubes dispersas, y el termómetro continuará en torno a los 17.7°C. La brisa del noroeste persistirá con igual intensidad. Al caer la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, proporcionando un ambiente estable para cualquier actividad nocturna. La humedad se mantendrá en rangos moderadamente altos, cercanos al 42%.
Se recomienda precaución ante los cambios de temperatura durante el día, y sugerimos vestirse en capas para mantenerse cómodo.