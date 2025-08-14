Para atraer la buena energía y la prosperidad: dónde hay que colocar una herradura en la casa, según el Feng Shui

La ubicación de ciertos objetos pueden influir en la buena suerte de un hogar. Conocé cuáles son los lugares ideales para colocar la herradura.

Dónde colocar una herradura, según el Feng Shui Foto: Pinterest

La herradura es un símbolo tradicional de fortuna y protección y, según el Feng Shui, su ubicación dentro de una casa puede ser crucial para potenciar este efecto, atrayendo la buena fortuna. Sin embargo, no se trata de colocarla en cualquier lugar, ya que hay ciertas reglas que tienen que seguirse para que la energía fluya de forma positiva y conseguir abundancia, e incluso hasta equilibrio para todos los convivientes de la casa.

Cabe recordar que el Feng Shui es un antiguo sistema chino que estudia cómo equilibrar las energías en un espacio para desbloquear la negatividad y fortalecer la prosperidad. La herradura, para esta creencia, es un imán de buena suerte. Pero, ¿dónde debe colocarse exactamente para cumplir su propósito?

Dónde colocar una herradura, según el Feng Shui Foto: Pinterest

Dónde colocar una herradura en casa para atraer la buena suerte

Según el Feng Shui, el lugar ideal es la puerta de entrada, considerada el punto de acceso principal del “Chi” o energía vital. Además, la forma en la que se orienta también tiene significado:

Herradura hacia arriba (en forma de U): es la posición más recomendada. Funciona como un recipiente que “recoge” la buena suerte, protegiendo a quienes habitan el hogar y atrayendo energía positiva constante.

Herradura hacia abajo (en forma de C invertida): en algunas culturas simboliza que la suerte se derrama sobre quienes entran. Sin embargo, en Feng Shui tradicional se prefiere evitar esta orientación, ya que podría interpretarse como una fuga de energía.

Dónde colocar una herradura, según el Feng Shui Foto: Pinterest

¿Cuál es el lugar perfecto para ubicar la herradura?

Exterior de la puerta principal: sobre el marco, a modo de escudo protector.

Cerca de la entrada, dentro de la casa: si no es posible modificar la parte externa, también puede colocarse del lado de adentro, manteniendo su función simbólica.

En la sala de estar o en el espacio de trabajo: otra opción válida si se busca atraer éxito profesional o bienestar familiar.

Sin embargo, el Feng Shui sugiere no colocar la herradura en cocinas o baños, ya que son zonas en las que la energía se consume, en rincones oscuros o sucios, que dificultan el flujo del Chi o incluso en lugares bajos, donde pierde su simbolismo protector.

Además, según la tradición, una herradura usada tiene aún más poder, ya que ha “recorrido caminos” y acumulado energía a lo largo del tiempo. Se recomienda limpiarla antes de instalarla, con sal marina, vinagre o incienso, para liberar cualquier carga anterior.