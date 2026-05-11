Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

La edición N°50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires superó los registros históricos al alcanzar 1.340.000 visitantes en sus 19 días de duración este 2026, superando así el récord anterior de 1.324.500 personas del 2022. El día que se registró un descenso de público fue el domingo 26 de abril en el que Franco Colapinto realizó su famosa exhibición en calles cercanas.

En este sentido, la edición del 2026 de la feria marca un crecimiento del 8% en asistencia que se registró especialmente los fines de semana y el 1° de mayo. Los editores afirmaron que las ventas variaron; mientras que algunos señalaron un crecimiento del 10% y 20%, otros hablaron de cierta baja.

Stand en la Feria del Libro de Ediciones de la Flor Foto: Veronica Bellomo

Cómo fue la edición N°50

Los organizadores de la feria resaltaron la extensión de 50.000 m² de exposición y la participación de 480 expositores de 14 países, con una agenda que tuvo la presencia de dos Nobel de Literatura: John Coetzee y Mo Yan.

Las jornadas profesionales tuvieron 13.067 asistentes, representando un alza del 20,89% frente al 2025, dejando a Buenos Aires como un nodo activo en el calendario latinoamericano para editores, libreros y agentes internacionales.

El Programa Librero Amigo, que ofrece a estos profesionales descuentos en la compra de libros y envíos sin costo de hasta 200 kilos, sumó la adhesión de 1.166 expositores. En tanto, el área logística registró la distribución de 32.833 kilos de libros dentro del país y 6.972 kilos destinados al exterior.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

Las actividades en salas reflejaron la intensidad de la programación y la amplitud de las propuestas. Se realizaron 714 eventos culturales en auditorios, 533 actividades en stands y se contabilizaron 5.381 firmas de ejemplares, correspondientes a 4.973 autores, distribuidas en espacios de 122 expositores. En paralelo, esta edición contó con la participación de 1.019 docentes y 36.932 estudiantes provenientes de 1.442 establecimientos educativos, además de 452 narradores que formaron parte del Encuentro Internacional de Narración Oral.

Entre las novedades de esta edición se destacó la incorporación de la Pista Central como escenario de música en vivo, donde se desarrollaron distintas actividades, entre ellas el acto inaugural, que convocó a 1.500 personas, e incluso una presentación del Teatro Colón.

Por primera vez, el diálogo de apertura reunió a referentes de la literatura argentina contemporánea: Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada.

Feria del Libro. Foto NA/Damian Dopacio

¿Cómo fue la programación cultural y profesional?

La 50° edición de la Feria del Libro consolidó su apuesta por la profesionalización del sector editorial argentino y regional. El ciclo Encuentro Editorial Buenos Aires, junto al Fellowship FIL Buenos Aires 2026, incorporó la participación de agentes internacionales con el objetivo de fortalecer vínculos y promover el intercambio de conocimientos en una de las capitales más relevantes del mundo editorial.

En paralelo, el programa Libro% de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) permitió que 197 expositores y 874 bibliotecas accedieran a condiciones preferenciales para la compra de ejemplares, ampliando el alcance del acceso al libro. La programación general incluyó 714 actividades culturales y 533 propuestas en stands, configurando una agenda continua de eventos en todos los pabellones.

Las principales convocatorias de público se distribuyeron entre presentaciones de autores como Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro, Alice Kellen, Felipe Pigna e Inma Rubiales, además de mesas con invitados internacionales como Arturo Pérez-Reverte, Jaime Bayly, Mo Yan y J. M. Coetzee. El circuito de firmas registró una alta demanda en torno a figuras como Axel Kicillof, Oriana Sabatini, Mercedes Ron y Paula Gallego.

Por su parte, el ciclo especial “50 años de Lecturas y Escrituras en Argentina”, coordinado por Verónica Abdala, propuso un recorrido por la evolución del libro y las distintas formas de censura en el país, desde la última dictadura militar hasta la actualidad, a través de conferencias temáticas.

Se entregaron en el plano educativo 60.000 chequelibros de $10.000 pesos cada uno a estudiantes de nivel primario y secundario.

Además, hubo una muestra interactiva en homenaje a Jorge Luis Borges a 40 años de su fallecimiento: “Borges Nacional y Universal”.