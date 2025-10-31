Cómo ver la licencia de conducir digital en la aplicación Mi Argentina

El procedimiento permite realizar todo el trámite de manera remota, desde la validación de identidad hasta el examen psicofísico, que se gestiona mediante profesionales habilitados.

Licencia de conducir digital. Foto: Argentina.gob.ar

Mediante el Decreto 196/2025, publicado el 18 de marzo, se dispuso que la licencia nacional de conducir sea otorgada en formato digital y pueda ser replicada en formato físico. No obstante, después de varios meses de su puesta en marcha, dos provincias siguen operando con el sistema tradicional: Buenos Aires y Formosa.

Desde entonces, 22 jurisdicciones se sumaron al nuevo régimen, de las cuales 21 lo implementaron plenamente. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optó por una adhesión parcial, aplicable únicamente a licencias profesionales.

Licencia de conducir digital. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Cómo ver mi licencia de conducir digital en Mi Argentina

La licencia se integra directamente en la aplicación Mi Argentina, y quien desee una copia física puede solicitarla pagando un arancel adicional. El procedimiento permite realizar todo el trámite de manera remota, desde la validación de identidad hasta el examen psicofísico, que se gestiona mediante profesionales habilitados.

Si tenés una Licencia Nacional de Conducir podés acceder a la versión digital en la app siguiendo estos pasos:

Descargate la aplicación Mi Argentina. Creá tu cuenta y validá tu identidad. Accedé a tu licencia digital.

Cómo renovar la licencia de conducir digital

La renovación y/o ampliación de la Licencia Nacional de Conducir se realiza de manera remota con el usuario de Mi Argentina, el mismo permite validar datos personales, seleccionar el tipo de trámite a efectuar, pagar las boletas correspondientes y elegir prestadores habilitados para realizar los exámenes y cursos requeridos.

Licencia de conducir. Foto: argentina.gob.ar

La licencia digital se emite automáticamente una vez finalizados los pasos obligatorios. Para obtener la versión física, se debe contactar al Centro Emisor de Licencias correspondiente a la jurisdicción.

Para realizar el trámite, se debe:

Ingresar a la plataforma Validar sus datos personales. Seleccionar el trámite a realizar: renovación y/o ampliación de licencia (Si se elige la licencia profesional, indicar si es para transporte interjurisdiccional.) Abonar las boletas del trámite elegido a través de las opciones disponibles. Elegir los prestadores para hacer los cursos y exámenes requeridos según la licencia que estés tramitando. Tanto los exámenes de salud (psicofísico) como los cursos, una vez que estén aprobados, los resultados serán cargados en sistema por los prestadores, sin necesidad de ser presentados por los ciudadanos. Finalizado el trámite, tendrás la licencia digital en Mi Argentina.

Cabe señalar que los habitantes de Buenos Aires y Formosa no pueden beneficiarse de esta modalidad. En ambas jurisdicciones, los trámites continúan siendo presenciales y requieren acudir a los centros emisores. En cuanto a CABA, si bien la digitalización es parcial, el sistema propio ya incluye opciones online para los registros particulares. El examen psicofísico se realiza en 19 centros distribuidos por la ciudad, con equipos homologados.