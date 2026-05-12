Cuánto sale un alfajor Guaymallén Foto: Redes Guaymallén

Si hay un producto que nunca falta en el mostrador del kiosco argentino, ese es el alfajor. Y en 2026, el “clásico del pueblo” volvió al trono: Guaymallén aparece otra vez como el más vendido según relevamientos de kiosqueros a nivel país.

La pregunta que se repite es directa: ¿cuánto cuesta un Guaymallén? La respuesta corta: depende del canal (kiosco, súper, mayorista u online), del tipo (simple o triple) y de la zona. En esta guía te dejo valores de referencia actuales, por qué cambian y tips para comprarlo más barato sin perder tiempo.

Precio del Guaymallén en kioscos: el número que más se busca

En un relevamiento publicado durante mayo de 2026 sobre precios en kioscos, el Guaymallén simple aparece listado alrededor de $400 (chocolate/blanco/fruta), ubicándolo entre los más accesibles del ranking.

Alfajor Guaymallén

Ese valor “de mostrador” suele convivir con precios más altos en otros canales. Por ejemplo, en supermercados online se pueden ver listados del Guaymallén simple de 38 g a $603 (variando por promos, impuestos, disponibilidad y logística).

Si lo comprás “al paso” en kiosco, el precio puede ser más competitivo; si lo comprás en súper online, suele incluir estructura de costos distinta (operación, envíos, promociones, etc.).

¿Cuánto cuesta el Guaymallén triple?

Para el Guaymallén triple, una manera útil de estimar precio final es mirar el valor por unidad en formatos de caja (online/mayorista). En listados de caja x24 del triple se observan totales como $9.732, lo que da un aproximado de $405,50 por unidad antes de márgenes del punto de venta.

En canales mayoristas también aparecen valores unitarios orientativos: por ejemplo, un listado de productos Guaymallén “por mayor” muestra el triple de 70 g alrededor de $400,95 (precio mayorista publicado).

Conclusión práctica: el triple suele ubicarse por encima del simple, pero su precio “real” al consumidor final depende del margen del kiosco/súper y del contexto de inflación.

Por qué cambia tanto el precio: 3 factores que lo explican (sin chamuyo)

Inflación y reposición: el IPC sigue marcando variaciones mensuales; por ejemplo, el INDEC informó 3,4% en marzo de 2026 y eso impacta en costos, logística y reposición. Canal de venta: kiosco, súper y e-commerce operan con estructuras distintas (promos, impuestos, envíos, comisiones). Por eso podés ver $400 en un relevamiento de kioscos y $603 en un súper online. Compra por unidad vs. por caja: cuando aparece precio “por caja”, el valor unitario baja y después se recompone con margen minorista (algo lógico en consumo masivo).

Alfajor Guaymallén. Foto: Instagram.

¿Por qué Guaymallén es el más vendido?

No es solo nostalgia: los rankings de kiosqueros lo colocan primero por una fórmula simple: precio accesible + distribución + hábito. En 2026 volvió a liderar según encuestas a más de 900 kiosqueros, con Guaymallén en el puesto 1.

Además, la propia marca enfatiza su escala y presencia: declara producción diaria masiva y distribución anual a gran escala, lo que explica por qué “está en todos lados” y sostiene volumen.