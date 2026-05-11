Artículos de limpieza. Foto Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de artículos de limpieza e higiene que no contaban con registro y tampoco se identificaban datos de establecimientos elaboradores, fraccionadores y/o importadores a través de la Disposición 2638/2026 en el Boletín Oficial.

Las prohibiciones se llevaron a cabo luego de las tareas de fiscalización y monitoreo llevadas adelante por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Qué productos fueron prohibidos

Entre los productos se encuentran limpiadores y desinfectantes para máquinas para afeitar, sumado a limpiadores para cocinas de vitrocerámica, los cuales ninguno contaba con la etiqueta de verificaron sobre el establecimiento elaborador, ni datos de registro ante la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente.

Las autoridades destacaron además que en las publicaciones en páginas web los rótulos de los productos están en inglés y las acciones indicadas, limpieza y desinfección, en los rótulos se pueden corresponder tanto con productos domisanitarios de Riesgo 1 como de Riesgo 2.

Por todo lo expuesto, se prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de los productos rotulados:

JBL Professional. blade spray. 5en1 COOLS CLEANS LUBRICATES ANTI-RUST SANITIZES.

BaByliss PRO. ALL IN ONE. CLIPPER SPRAY.

Wahl Blade Ice.

Saloon Plus – Cool Care Plus 5 en 1.

GLASS COOK TOP. CLEANER & POLISH. WEIMAN.

COOK TOP. CREAM. WEIMAN.

COOK TOP CLEANING KIT. WEIMAN.

Por qué se dieron las prohibiciones

La ANMAT afirmó que la ausencia de registros y habilitaciones les impide verificar las condiciones de fabricación, la composición de los productos, su eficacia y su seguridad para los consumidores.

En este sentido, remarcó que los productos domisanitarios comercializados en la Argentina deben contar con registros sanitarios para sus establecimientos y en los artículos a la venta.

En el mismo orden, la ANMAT remitió los enlaces de comercialización detectados en plataformas digitales al área encargada del monitoreo y fiscalización de publicidad de productos sujetos a vigilancia sanitaria para avanzar con el retiro de las publicaciones.

Así, la disposición se comunicó a autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno porteño y a distintas áreas del Ministerio de Economía, entre ellas la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, para que intervengan en el marco de sus competencias.