Rociar limón en las ventanas: para qué sirve este truco que simplifica las tareas del hogar

A la hora de una limpieza profunda, esta fruta que se utiliza muchísimo en la cocina puede ser una gran aliada. ¿Por qué se recomienda para limpiar los vidrios?

Agua con limón. Foto: Unsplash

El limón, además de ser una fruta ácida que se usa ampliamente en platos de cocina, es un poderoso aliado para realizar las tareas de limpieza en el hogar, gracias a su gran cantidad de nutrientes y efectos naturales.

Entre sus múltiples usos, uno de los más curiosos y virales en las redes sociales es su gran capacidad para limpiar las ventanas con su jugo. Sus beneficios son muchos, pero uno de los más importantes radica en la eliminación de la acumulación de gérmenes y polvo.

El jugo de limón sirve para limpiar las ventanas. Foto: Unsplash

Por lo general, las ventanas de la casa suelen ser una de las superficies más sucia de la casa, pero el jugo de limón hace la diferencia a la hora de limpiar. Gracias a su alto contenido cítrico, tiene la capacidad de disolver manchas y eliminar suciedad con facilidad, dejándolos vidrios limpios y libres de marcas.

Pero esto no es todo, sino que además el limón tiene propiedades antibacterianas que ayudan a desinfectar, eliminar y erradicar posibles gérmenes y bacterias que podrían estar presentes en el vidrio. Además, deja una igualable fragancia fresca y natural que ayuda a combatir los olores desagradables, sobre todo en el baño y la cocina.

Limpiar ventanas Foto: Freepik

Otro beneficio extra es que al aplicar jugo de limón diluido en agua, podrás pulir las ventanas para conseguir un brillo inigualable, ayudando además, a repeler insectos por un tiempo determinado.

Como preparar jugo de limón para rociar en las ventanas

Para obtener los mejores resultados y evitar daños en las superficies, se aconseja tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Diluir el jugo de limón: No se recomienda usarlo puro sobre superficies delicadas, ya que su acidez podría dañarlas. Es preferible mezclarlo con agua.

Probar en una zona pequeña: Antes de aplicarlo en toda la ventana, haz una prueba en una zona poco visible para asegurarte de que no cause efectos no deseados.

Potenciar con bicarbonato: Para una limpieza más profunda, puedes añadir una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio a la mezcla de limón y agua. Esta combinación mejora el poder desinfectante y limpiador.

Limpiar ventanas Foto: Freepik

Usar el jugo de limón diluido en agua no solamente es una alternativa ecológica y económica, sino que además es una forma de mantener el hogar limpio, fresco y armonioso durante mucho más tiempo. Adoptar este sencillo hábito puede hacer una gran diferencia en la rutina de limpieza diaria.