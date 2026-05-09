Cómo hacer un asado a la estaca perfecto.

El asado a la estaca es una de las tradiciones más emblemáticas de la cocina argentina. Ya sea con costillar, cordero o grandes cortes de carne, esta técnica criolla se convirtió en un clásico de reuniones al aire libre, fiestas familiares y celebraciones camperas. Aunque requiere paciencia y varias horas de cocción, el resultado suele ser incomparable: carne tierna, ahumada y cocinada lentamente al fuego de leña.

A diferencia de la parrilla tradicional, el asado a la estaca se cocina de manera vertical, con la carne ubicada cerca de las brasas y sostenida por una cruz o estaca metálica. El secreto no está solamente en el corte elegido, sino también en el manejo del fuego, el tiempo de cocción y la forma de salar la carne.

Cómo hacer un asado a la estaca paso a paso

Para lograr un buen asado a la estaca, lo primero es preparar un fuego firme y constante con leña. El objetivo es generar brasas suficientes para mantener una temperatura pareja durante varias horas.

Cómo hacer un asado a la estaca paso a paso. Foto: GCBA

La carne debe colocarse sujetada a una cruz o estaca resistente, preferentemente de acero inoxidable. Es importante asegurar bien la pieza porque permanecerá inclinada y cerca del fuego durante toda la cocción.

En cortes como el costillar, los asadores suelen colocar primero el lado del hueso mirando hacia las brasas. Además, recomiendan mantener una inclinación cercana a los 60 grados para que el calor llegue de manera uniforme.

Otro detalle fundamental es observar la dirección del viento, ya que influye directamente en cómo circula el humo y el calor alrededor de la carne.

Asado a la estaca. Foto: NA.

Cuánto tiempo tarda un asado a la estaca

Uno de los puntos más importantes del asado a la estaca es la paciencia. A diferencia de otros métodos de cocción, acá el proceso es lento y gradual.

En el caso de un costillar tradicional, el tiempo total suele rondar las tres horas, aunque puede variar según el tamaño de la pieza, la intensidad del fuego y el tipo de carne. Generalmente, el lado del hueso necesita entre una hora y media y dos horas de cocción antes de dar vuelta la pieza. Después, se deja aproximadamente 45 minutos más del otro lado para terminar el asado.

Cuánto tiempo tarda un asado a la estaca.

Una forma clásica de saber cuándo girar la carne es acercando la mano a la parte que no está orientada al fuego: si el calor resulta difícil de soportar, es momento de darla vuelta.

Cómo salar un asado a la estaca

El sazonado también cumple un rol clave. Muchos asadores prefieren utilizar sal gruesa aplicada directamente sobre la carne. Para que se adhiera mejor, se puede humedecer previamente la superficie con un poco de agua usando un rociador.

Otra técnica muy utilizada es la salmuera, una mezcla de agua y sal que se aplica durante la cocción cada algunos minutos. Este método ayuda a mantener la carne húmeda y potenciar el sabor.

Cómo saber si el asado a la estaca está listo.

Cómo saber si el asado a la estaca está listo

El aspecto final debe mostrar una superficie dorada y crocante, aunque el punto exacto depende del gusto de cada persona. Algunos prefieren una cocción más intensa y otros una carne más jugosa.

Uno de los trucos más conocidos para comprobar si el asado está listo es tirar suavemente del hueso: cuando se desprende fácilmente de la carne, significa que alcanzó el punto ideal. Con tiempo, buen fuego y paciencia, el asado a la estaca sigue siendo una de las experiencias gastronómicas más tradicionales y celebradas de la cocina argentina.