Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 2 de septiembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

Para hoy en Buenos Aires, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante la mañana, con temperaturas que comenzarán frescas, alcanzando un mínimo de 5.6°C. La humedad rondará el 92%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Es recomendable llevar un abrigo adecuado para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 15.7°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Los vientos estarán presentes con una velocidad media máxima de 21 km/h. Se prevé que la humedad se mantenga alta, alrededor del 92%. No habrá precipitaciones significativas, así que es poco probable que necesites un paraguas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de septiembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:05, mientras que el atardecer será a las 17:52. Aprovecha las horas de sol para realizar actividades al aire libre, siempre con precaución debido a las bajas temperaturas.