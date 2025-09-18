Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

Tiempo de hoy

Buenos Aires amanece este clima del 18 de septiembre de 2025 con un cielo despejado. Las temperaturas mínimas alcanzan 5.6°C, proporcionando un inicio de día frío. Se esperan vientos de hasta 21 km/h, haciéndolo sentir aún más fresco. Con una humedad en torno al 92%, los madrugadores quizás necesiten una chaqueta ligera para sus actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá mayormente nuboso con posibles intervalos de sol. Las temperaturas alcanzarían un máximo de 15.7°C, brindando un clima más agradable. Es importante tener en cuenta que la velocidad máxima del viento podría llegar a 13 km/h. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, siempre es prudente llevar un paraguas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

Observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer será a las 08:05 y el atardecer a las 17:52. Durante la noche, no habrá eventos lunares significativos ya que la luna se encuentra en fase menguante. Estas condiciones pueden ofrecer una noche despejada para disfrutar del cielo.