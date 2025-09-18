Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 18 de septiembre de 2025

jueves, 18 de septiembre de 2025, 06:01

Buenos Aires amanece este clima del 18 de septiembre de 2025 con un cielo despejado. Las temperaturas mínimas alcanzan 5.6°C, proporcionando un inicio de día frío. Se esperan vientos de hasta 21 km/h, haciéndolo sentir aún más fresco. Con una humedad en torno al 92%, los madrugadores quizás necesiten una chaqueta ligera para sus actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Avanzando hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá mayormente nuboso con posibles intervalos de sol. Las temperaturas alcanzarían un máximo de 15.7°C, brindando un clima más agradable. Es importante tener en cuenta que la velocidad máxima del viento podría llegar a 13 km/h. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, siempre es prudente llevar un paraguas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 18 de septiembre de 2025

Observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer será a las 08:05 y el atardecer a las 17:52. Durante la noche, no habrá eventos lunares significativos ya que la luna se encuentra en fase menguante. Estas condiciones pueden ofrecer una noche despejada para disfrutar del cielo.