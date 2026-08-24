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Lanús 1 - 1 Argentinos Juniors: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

Terminó el partido en Ciudad de Lanús.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lanús vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.
Lanús vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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¡Y se acabó! Historia contada en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús: Lanús 1 - 1 Argentinos Juniors.

Lanús vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

93´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Lanús y Argentinos Juniors por Torneo Clausura 2026.

92´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Alcaraz fue bloqueado por Nahuel Losada.

92´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

91´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

91´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Francisco Álvarez y el remate se va afuera.

88´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

88´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Claudio Bravo y el remate se va afuera.

88´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gastón Verón fue bloqueado por Nahuel Losada.

88´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

87´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

86´ Cambio en Lanús

Entra Agustín Medina y sale Gonzalo Pérez.

86´ Cambio en Lanús

Entra Thiago Laplace y sale Eduardo Salvio.

86´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Sasha Marcich.

83´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

83´ Cambio en Argentinos Juniors

Entra Emiliano Viveros y sale Alan Lescano.

83´ Cambio en Argentinos Juniors

Entra Gabriel Florentín y sale Nicolás Oroz.

82´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Francisco Álvarez y el remate se va afuera.

80´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Yoshan Valois.

79´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.

78´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Gastón Verón y el remate se va afuera.

78´ Fuera de juego en Argentinos Juniors

Posición adelantada de Franco Vázquez.

77´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Francisco Álvarez fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.

75´ Tarjeta amarilla para Lanús

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Pérez.

73´ Goool de Argentinos Juniors

¡Testazo letal! Gastón Verón anota para Argentinos Juniors tras conectar un cabezazo.

71´ Cambio en Lanús

Entra Matías Sepúlveda y sale Allan Wlk.

71´ Cambio en Lanús

Entra Lucas Besozzi y sale Dylan Aquino.

69´ Gooool de Lanús

Felipe Peña Biafore marca para Lanús.

69´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Sasha Marcich.

69´ Cambio en Argentinos Juniors

Entra Matías Giménez y sale Tomás Molina.

69´ Cambio en Argentinos Juniors

Entra Gastón Verón y sale Hernán López Muñoz.

66´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alan Alcaraz fue bloqueado por Nahuel Losada.

64´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Dylan Aquino.

64´ Fuera de juego en Argentinos Juniors

Posición adelantada de Tomás Molina.

57´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kevin Coronel fue bloqueado por .

61´ Cambio en Argentinos Juniors

Entra Alan Alcaraz y sale Diego Porcel.

58´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

58´ Cambio en Lanús

Entra Yoshan Valois y sale Franco Watson.

57´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Oroz fue bloqueado por Tomás Guidara.

56´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Watson fue bloqueado por Brayan Cortés.

55´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

55´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

54´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Claudio Bravo fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.

52´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Franco Vázquez.

48´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

47´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Kevin Coronel y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Ciudad de Lanús!

Resumen estadístico del primer tiempo.

47´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Ciudad de Lanús! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Gonzalo Pérez y el remate se va afuera.

46´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Dylan Aquino.

46´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Sasha Marcich fue bloqueado por Tomás Molina.

45´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Brayan Cortés.

45´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Dylan Aquino fue bloqueado por Brayan Cortés.

44´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

38´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

38´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Dylan Aquino y el remate se va afuera.

34´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

33´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Diego Porcel y el remate se va afuera.

25´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Brayan Cortés.

24´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Franco Watson fue bloqueado por Brayan Cortés.

18´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Allan Wlk fue bloqueado por Brayan Cortés.

12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gonzalo Pérez fue bloqueado por Franco Vázquez.

11´ Saque de arco para Lanús

Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.

11´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Diego Porcel y el remate se va afuera.

8´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

8´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Dylan Aquino y el remate se va afuera.

6´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

5´ ¡Tiro desviado de Lanús!

Disparo de Gonzalo Pérez y el remate se va afuera.

5´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Sasha Marcich.

1´ Fuera de juego en Lanús

Posición adelantada de Carlos Izquierdoz.

1´ Córner para Lanús

Ejecuta el tiro de esquina Franco Watson.

0´ ¡Lanús se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eduardo Salvio fue bloqueado por Brayan Cortés.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Lanús y Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Zunino.

Formación confirmada de Lanús

Titulares

  • (26) Nahuel Losada
  • (35) Ronaldo Dejesús
  • (33) Tomás Guidara
  • (24) Carlos Izquierdoz
  • (6) Sasha Marcich
  • (5) Felipe Peña Biafore
  • (4) Gonzalo Pérez
  • (8) Franco Watson
  • (25) Dylan Aquino
  • (11) Eduardo Salvio
  • (20) Allan Wlk

Suplentes

  • (1) Franco Petroli
  • (13) José Canale
  • (40) Tomás López
  • (3) Nicolás Morgantini
  • (77) Lucas Besozzi
  • (39) Thiago Laplace
  • (17) Agustín Medina
  • (27) Facundo Sánchez
  • (16) Matías Sepúlveda
  • (38) Benjamín Acosta
  • (19) Yoshan Valois

Entrenador: Mauricio Pellegrino

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (16) Francisco Álvarez
  • (26) Claudio Bravo
  • (22) Kevin Coronel
  • (29) Franco Vázquez
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (10) Alan Lescano
  • (23) Hernán López Muñoz
  • (11) Nicolás Oroz
  • (47) Diego Porcel
  • (27) Tomás Molina

Suplentes

  • (12) Gonzalo Siri Payer
  • (4) Erik Godoy
  • (30) Alan Núñez
  • (35) Alan Alcaraz
  • (5) Facundo Carrizo
  • (21) Gabriel Florentín
  • (37) Thiago Gómez
  • (29) Emiliano Viveros
  • (19) Matías Giménez
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (7) Iván Morales
  • (9) Gastón Verón

Entrenador: Nicolás Diez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Lanús y Argentinos Juniors?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Lanús vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Argentinos Juniors en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

C. A. LanúsArgentinos JuniorsTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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