Talleres 2 - 2 Rosario Central: así fue el empate en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Talleres 2 - 2 Rosario Central.
Talleres vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
95´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Talleres y Rosario Central por Torneo Clausura 2026.
94´ Tiro en el palo de Rosario Central
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Enzo Copetti pega en el palo.
92´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Agustín Sández fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
91´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
90´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ángel Di María.
90´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Giovanni Cantizano.
90´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
89´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Valentín Fascendini.
88´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
88´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Giovanni Cantizano y el remate se va afuera.
87´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Timoteo Chamorro fue bloqueado por Agustín Sández.
84´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
81´ Cambio en Talleres
Entra Ronaldo Martínez y sale Valentín Depietri.
78´ Cambio en Rosario Central
Entra Elías Verón y sale Emanuel Coronel.
78´ Cambio en Rosario Central
Entra Agustín Sández y sale Alexis Soto.
78´ Cambio en Rosario Central
Entra Guillermo Fernández y sale Franco Ibarra.
77´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
77´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Jaminton Campaz y el remate se va afuera.
76´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
76´ Cambio en Talleres
Entra Federico Fattori y sale Franco Cristaldo.
75´ Cambio en Talleres
Entra Alexandro Maidana y sale Gabriel Báez.
74´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
72´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Ibarra fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
72´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Ovando fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
72´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Franco Ibarra y el remate se va afuera.
72´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
72´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Jaminton Campaz.
71´ Cambio en Rosario Central
Entra Federico Navarro y sale Vicente Pizarro.
68´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Soto fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
67´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
62´ Gooool de Rosario Central
Ángel Di María marca para Rosario Central con asistencia de Franco Ibarra.
60´ Cambio en Talleres
Entra Emiliano Chiavassa y sale Rick Lima Morais.
60´ Cambio en Talleres
Entra Valentín Dávila y sale Agustín Alvarez Martínez.
59´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
59´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
58´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
58´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Enzo Copetti y el remate se va afuera.
57´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
57´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Vicente Pizarro y el remate se va afuera.
56´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Franco Ibarra.
55´ Cambio en Rosario Central
Entra Jaminton Campaz y sale Alan Rodríguez.
55´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Enzo Copetti.
55´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Augusto Schott.
54´ Goool de Rosario Central
¡Efectivo desde los 12 pasos! Ángel Di María anota para Rosario Central tras marcar de penal.
52´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jorge Sampaoli.
50´ Penal para Rosario Central
El árbitro marca falta de Santiago Fernández y cobra la pena máxima a favor de Rosario Central
50´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Ibarra fue bloqueado por Franco Cristaldo.
50´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
49´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
46´ Gooool de Talleres
Valentín Depietri marca para Talleres con asistencia de Timoteo Chamorro.
46´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Copetti fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
45´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rick Lima Morais fue bloqueado por Jeremías Ledesma.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Mario Alberto Kempes!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mario Alberto Kempes! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
48´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
47´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
46´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
46´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
45´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
43´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ignacio Ovando y el remate se va afuera.
41´ Tarjeta amarilla para Talleres
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Valentín Depietri.
41´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Santiago Fernández.
38´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jorge Almirón.
37´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
36´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Ángel Di María y el remate se va afuera.
34´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
32´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
31´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vicente Pizarro fue bloqueado por Valentín Fascendini.
29´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enzo Copetti fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
24´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
24´ ¡Tiro desviado de Rosario Central!
Disparo de Alan Rodríguez y el remate se va afuera.
23´ Saque de arco para Talleres
Desde el fondo la pone en juego Ezequiel Unsain.
20´ Goool de Talleres
¡Efectivo desde los 12 pasos! Agustín Alvarez Martínez anota para Talleres tras marcar de penal.
18´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alan Rodríguez.
18´ Penal para Talleres
El árbitro marca falta de Alan Rodríguez y cobra la pena máxima a favor de Talleres
12´ Fuera de juego en Rosario Central
Posición adelantada de Enzo Copetti.
12´ ¡Talleres se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rick Lima Morais fue bloqueado por Alexis Soto.
12´ ¡Tiro desviado de Talleres!
Disparo de Augusto Schott y el remate se va afuera.
11´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Ávila fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
11´ Córner para Rosario Central
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Di María.
10´ ¡Rosario Central se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Di María fue bloqueado por Ezequiel Unsain.
7´ Tarjeta amarilla para Rosario Central
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Vicente Pizarro.
3´ Córner para Talleres
Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo.
1´ Saque de arco para Rosario Central
Desde el fondo la pone en juego Jeremías Ledesma.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Talleres y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Talleres
Titulares
- (32) Ezequiel Unsain
- (23) Gabriel Báez
- (13) Valentín Fascendini
- (44) Santiago Fernández
- (20) Augusto Schott
- (2) Timoteo Chamorro
- (19) Franco Cristaldo
- (5) Matías Galarza
- (9) Agustín Alvarez Martínez
- (11) Valentín Depietri
- (37) Rick Lima Morais
Suplentes
- (1) Santino Barbi
- (12) Jeremías Florentín
- (25) Thiago Baroni
- (4) Matías Catalán
- (3) Alexandro Maidana
- (10) Giovanni Baroni
- (36) Emiliano Chiavassa
- (8) Federico Fattori
- (39) Lautaro Ortiz
- (49) Valentín Dávila
- (77) Ronaldo Martínez
- (31) Bruno Trey
Entrenador: Jorge Sampaoli
Formación confirmada de Rosario Central
Titulares
- (23) Jeremías Ledesma
- (13) Gastón Ávila
- (32) Emanuel Coronel
- (46) Ignacio Ovando
- (33) Alexis Soto
- (5) Franco Ibarra
- (20) Vicente Pizarro
- (88) Alan Rodríguez
- (26) Giovanni Cantizano
- (22) Enzo Copetti
- (11) Ángel Di María
Suplentes
- (1) Axel Werner
- (15) Facundo Mallo
- (3) Agustín Sández
- (42) Elías Verón
- (2) Sebastian Zaracho
- (28) Guillermo Fernández
- (31) Federico Navarro
- (16) Tomás Badaloni
- (8) Jaminton Campaz
- (10) Franco Cervi
- (18) Julián Fernández
- (9) Marco Ruben
Entrenador: Jorge Almirón
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Talleres y Rosario Central?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Talleres vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Talleres recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Talleres vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Talleres y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.