Ambientes cálidos y relajados: cinco ideas fáciles para llenar tu casa de aromas naturales
Mantener la casa limpia con un aroma agradable, no solamente genera una sensación de limpieza, sino que además, influye en el bienestar emocional y anímico de quienes la habitan. Por este motivo, existen en el mercado miles de productos artificiales para generar un ambiente relajado. Sin embargo, la naturaleza ofrece opciones simples, efectivas y sostenibles para perfumar cada ambiente de forma natural.
Con algunos ingredientes que probablemente ya tengas en casa (como cítricos, hierbas o bicarbonato) podés crear fragancias únicas y duraderas que transforman el hogar en un espacio más fresco y acogedor. A continuación, te contamos cinco formas fáciles de hacer que tu casa huela bien de manera completamente natural.
Hogar: 5 formas infalibles para aromatizar la casa de forma natural
Aromas cítricos: energía y frescura instantánea
Las cáscaras de naranja, limón o pomelo son grandes aliadas para perfumar el hogar. Podés hervirlas en una olla con agua, canela en rama y unos clavos de olor. En minutos, el vapor inundará tu casa con un aroma fresco y revitalizante. Una vez frías, colocalas en frascos o bolsitas de tela y usalas como desodorantes naturales para la heladera o los placares.
Plantas aromáticas que purifican el aire
Tener plantas como lavanda, menta, romero o albahaca no solo decora, sino que ayuda a mantener el aire limpio y perfumado. Estas especies liberan aceites naturales que dan una fragancia suave y agradable. Colocá macetas pequeñas en la cocina o en la ventana del baño: además de perfumar, aportan un toque verde que relaja.
Bicarbonato de sodio: el gran neutralizador de olores
Este clásico ingrediente de limpieza natural absorbe los malos olores sin enmascararlos.
Podés dejar un recipiente abierto con bicarbonato en la heladera, el baño o cerca del cesto de basura. Otra opción, es preparar un ambientador seco mezclando bicarbonato con unas gotas de aceite esencial de lavanda o eucalipto.
Velas y sahumerios naturales
Si te gusta crear ambientes cálidos, optá por velas de cera de soja o de abeja, que no liberan químicos al quemarse. Elegí aromas naturales como vainilla, sándalo o jazmín. Los sahumerios artesanales también son una buena opción, especialmente si los encendés al final del día para relajar el ambiente.
Perfume casero para telas y ambientes
Preparar un aromatizador natural es muy fácil: mezclá en un frasco con atomizador una taza de agua, una cucharada de bicarbonato y 10 gotas de tu aceite esencial favorito. Agitá bien y rociá sobre cortinas, sillones o ropa de cama. El resultado: un aroma suave y natural que se mantiene por horas.