Alimentos procesados. Foto: Freepik

Mantener una alimentación equilibrada es una de las principales recomendaciones de los especialistas para cuidar la salud y prevenir enfermedades. Sin embargo, en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, los alimentos procesados y ultraprocesados ganaron cada vez más espacio en la dieta diaria debido a su practicidad y fácil acceso.

Aunque no todos los productos procesados son perjudiciales, nutricionistas y expertos en salud coinciden en que reducir el consumo de alimentos ricos en sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas puede generar importantes beneficios para el organismo. Desde mejoras en la energía hasta una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, los cambios pueden comenzar a notarse incluso a corto plazo.

Los alimentos procesados son aquellos que atravesaron algún tipo de modificación para prolongar su conservación o facilitar su consumo. Foto: Unsplash.

Alimentación más saludable: qué beneficios trae la reducción de alimentos procesados en la dieta

Especialistas en nutrición explican que disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados puede favorecer tanto la salud metabólica como el bienestar general.

Uno de los primeros efectos suele observarse en los niveles de energía. Al reducir la ingesta de productos con exceso de azúcares añadidos, el organismo evita los picos bruscos de glucosa y las posteriores caídas de energía, lo que ayuda a mantener un estado más estable durante el día.

Además, limitar alimentos ricos en sodio y grasas saturadas puede contribuir a mejorar la presión arterial, controlar el colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos está asociado a enfermedades como hipertensión y diabetes tipo 2. Foto: Unsplash.

Los nutricionistas también destacan que disminuir el consumo de productos industriales favorece el mantenimiento de un peso saludable y ayuda a prevenir enfermedades como obesidad y diabetes tipo 2.

Otro beneficio importante está relacionado con la función renal y la retención de líquidos. Consumir menos sodio ayuda a disminuir la hinchazón corporal y reduce la carga sobre los riñones.

En paralelo, incorporar alimentos frescos y menos procesados suele aportar una mayor cantidad de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

La diferencia entre alimentos procesados y ultraprocesados que todo el mundo debería conocer

Uno de los errores más frecuentes es creer que todos los alimentos procesados son perjudiciales para la salud. Sin embargo, especialistas remarcan que existe una diferencia importante entre alimentos procesados y ultraprocesados.

No todos los alimentos procesados son perjudiciales: algunos pueden formar parte de una dieta saludable.

Los alimentos procesados son aquellos que atravesaron algún tipo de modificación para prolongar su conservación o facilitar su consumo. Dentro de esta categoría entran productos congelados, enlatados, fermentados, horneados o pasteurizados. Por ejemplo:

Verduras congeladas.

Legumbres enlatadas.

Yogur natural.

Panes integrales.

En cambio, los ultraprocesados suelen atravesar múltiples etapas industriales y contienen ingredientes añadidos como saborizantes artificiales, colorantes, conservantes, grasas hidrogenadas y grandes cantidades de azúcar o sodio. Entre ellos aparecen productos como:

Snacks industriales.

Gaseosas.

Golosinas.

Comidas rápidas.

Embutidos.

Productos de panadería industrial.

El consumo excesivo de estos alimentos está asociado con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, obesidad y trastornos metabólicos.

Más allá de eliminar completamente los alimentos procesados, el enfoque actual apunta a mejorar el patrón alimentario general y priorizar alimentos frescos, integrales y ricos en nutrientes. Foto: Unsplash.

Por qué no todos los alimentos procesados son malos: lo que dicen los nutricionistas

Los especialistas aclaran que el problema no está en el procesamiento en sí mismo, sino en la calidad nutricional del producto y en la frecuencia de consumo.

De hecho, algunos alimentos procesados pueden resultar prácticos y saludables dentro de una dieta equilibrada. Las verduras congeladas, por ejemplo, mantienen buena parte de sus nutrientes y permiten acceder a opciones vegetales durante todo el año.

Lo mismo ocurre con productos como yogures naturales, legumbres en conserva o mantecas de frutos secos con pocos ingredientes añadidos. Los nutricionistas recomiendan prestar atención a la cantidad de azúcar, sodio y grasas saturadas presentes en cada producto.

Los nutricionistas sostienen que pequeños cambios en la alimentación diaria pueden generar beneficios importantes para el organismo. Foto: Unsplash.

Más allá de eliminar completamente los alimentos procesados, el enfoque actual apunta a mejorar el patrón alimentario general y priorizar alimentos frescos, integrales y ricos en nutrientes.

Frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras, semillas, frutos secos y grasas saludables como el aceite de oliva aparecen entre las opciones más recomendadas para construir hábitos alimentarios sostenibles y beneficiosos para la salud.

Los expertos coinciden en que pequeños cambios cotidianos, sostenidos en el tiempo, pueden tener un impacto significativo sobre el bienestar físico y la prevención de enfermedades.