El Calendario Escolar 2026 ya fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, y llegó con cambios importantes en varias provincias. Aunque el objetivo nacional sigue siendo garantizar 190 días efectivos de clase, tal como marca la normativa vigente, el regreso a las aulas no será simultáneo en todo el país. Este año, un grupo de jurisdicciones decidió postergar el inicio del ciclo lectivo, mientras que otras optaron por adelantarlo respecto al 2025.

Provincias que atrasan el inicio de clases

Una parte del país iniciará el ciclo lectivo más tarde de lo habitual debido a ajustes en el calendario escolar. La Provincia de Buenos Aires es uno de los casos más relevantes: su regreso pasó del 1 al 5 de marzo, un cambio que también se replica en otras jurisdicciones. A Buenos Aires se suman Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro y Tucumán, todas con inicio fijado para marzo.

Este corrimiento responde, en gran parte, a la necesidad de ordenar el calendario luego del feriado de Carnaval, que interfiere directamente con la semana de inicio si se programa a fines de febrero. Provincias como Buenos Aires, por ejemplo, prefirieron evitar una semana cortada apenas iniciado el ciclo lectivo, lo que favorece una organización escolar más estable desde el comienzo.

Provincias que adelantan el inicio

En contraste, otras jurisdicciones resolvieron adelantar el inicio respecto a 2025. El caso más destacado es Santiago del Estero, que comenzará las clases el 18 de febrero, varios días antes que el resto.

También adelantarán su regreso distritos como San Luis, Chubut, Jujuy, Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, donde las clases iniciarán durante la última semana de febrero. En la mayoría de estos lugares, el inicio en 2025 había sido en marzo, por lo que la modificación implica una reorganización del ciclo lectivo para cumplir con los 190 días obligatorios.

Fechas detalladas por provincia

El Cronista publicó las fechas exactas del calendario escolar para las 24 jurisdicciones. A modo de ejemplo:

Buenos Aires : inicio el 2 de marzo, receso del 20 al 31 de julio, fin el 22 de diciembre.

CABA : inicio el 25 de febrero, receso del 20 al 31 de julio, fin el 18 de diciembre.

Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa : también inician el 2 de marzo con variaciones menores en vacaciones y fin de ciclo.

Chubut y Jujuy: comienzan el 23 de febrero.

Estos datos confirman que el esquema escolar 2026 no será uniforme, sino adaptado a necesidades regionales y a la distribución del calendario nacional.

¿Por qué estos cambios?

El Ministerio explicó que el nuevo cronograma busca asegurar un ciclo lectivo sostenido, sin interrupciones abruptas y con una planificación que respete las actividades institucionales y el calendario festivo. A su vez, se destaca la necesidad de fortalecer la continuidad pedagógica tras años de adaptaciones en los calendarios educativos.