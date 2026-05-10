El mapa de los fondos del Gobierno a las provincias:

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

Desde el inicio del Gobierno hasta principios de abril de 2026, Milei transfirió un total de $348.267.712.230 a las provincias bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, el flujo de fondos fue creciendo año tras año: tras un cierre de 2023 con poco más de $15.000 millones, el monto saltó a casi $50.000 millones en 2024, superó los $209.000 millones en 2025 y ya suma $74.000 millones en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, hubo distritos que no recibieron giros, por lo que se desató un conflicto judicial que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia.

El reparto de estos recursos discrecionales muestra una clara concentración. Misiones y Tucumán lideran el ranking de beneficiadas con $41.500 millones cada una, seguidas de cerca por Salta y Entre Ríos. Estas cuatro provincias agruparon el 42,4% de toda la masa de ATN distribuida en el período, lo que evidencia una correlación directa entre los giros de fondos y el acompañamiento legislativo que estos distritos brindaron a las reformas oficiales.

Javier Milei y los gobernadores firmaron el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán. Foto: Prensa Presidencia

En la otra cara de la moneda, el mapa del reparto expuso un vacío total para seis provincias: Formosa, La Pampa, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que no registran giros en toda la gestión. El conflicto más agudo se dio con La Pampa, donde el gobernador Sergio Ziliotto llevó el reclamo a la Justicia tras denunciar la falta de respuestas a sus pedidos por desastres climáticos y desequilibrios financieros.

La Corte Suprema ya tomó cartas en el asunto al declarar su competencia “originaria” en la demanda de La Pampa contra el Estado Nacional. La provincia sostiene que el Gobierno “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen” y exige que el 1% de la masa coparticipable destinado a los ATN se distribuya de manera automática y no según la voluntad de la Casa Rosada.

El uso de los ATN se convirtió en una herramienta clave para garantizar la gobernabilidad en el Congreso. Mandatarios como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua resultaron aliados estratégicos para aprobar leyes fundamentales. Sin embargo, en el círculo íntimo del presidente Javier Milei advirtieron que la ayuda legislativa no garantiza un lugar en las listas de 2027.

El ministro del Interior y el gobernador de Mendoza se reunieron este viernes 27 de marzo. Foto: Cuenta de Twitter de Alfredo Cornejo

La estrategia del oficialismo sobre el giro de fondos a las provincias

Actualmente, existe una tensión interna en el oficialismo sobre cómo encarar el futuro electoral: