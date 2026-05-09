La Línea B se verá afectada Foto: NA

Los metrodelegados del subte anunciaron una apertura de molinetes para el próximo lunes 11 de mayo en la estación Federico Lacroze de la línea B entre las 7 y las 8 de la mañana. El objetivo de la medida de fuerza será reclamar “la inmediata devolución de los salarios descontados ilegalmente”.

A través de un comunicado oficial, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) volvió a denunciar “las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

En este sentido, recriminaron diversas problemáticas tales como:

Ausencia de mantenimiento, inversión y obras

Faltante de personal por el vaciamiento de sectores completos

Trenes obsoletos sin posibilidades de reparación por falta de repuestos y sin sistemas de seguridad operativos

Malfuncionamiento o ausencia de accesos adecuados

Escaleras mecánicas y ascensores en las estaciones

Infraestructura precaria o inadecuada

Vías al borde del colapso

A su vez, criticaron la presencia del “asbesto cancerígeno” que “contamina, enferma y mata trabajadores y usuario”, situación que “además es evidenciada por reiteradas denuncias de varios organismos e individuos como las que se hicieron públicas en los últimos días de parte de la Auditoria General de la Ciudad y las permanentes multas que aplica el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”.

“¿Qué hay detrás de todo esto? Un negocio millonario para la empresa concesionaria EMOVA del grupo Roggio, sostenido con la complicidad del Gobierno de la Ciudad en detrimento de los usuarios y trabajadores de la red y los vecinos de la Ciudad”, afirmaron los metrodelegados.

Subte, metrodelegados

Segín AGTSyP, la respuesta de la concesionaria consiste en una supuesta “operación” que “amedrenta, persigue y responsabiliza a los trabajadores por la crisis terminal que atraviesa el subte”. Y agregaron: “Como parte de ese plan, en los últimos meses inicio un proceso fraudulento de descuentos injustificados e ilegales sobre los salarios de decenas de trabajadores, delegados y miembros del Secretariado Ejecutivo de nuestro sindicato buscando ‘apretarnos’ para que dejemos de exigir un subte cómodo, eficiente, seguro y barato”, denunciaron los miembros del gremio, al tiempo que “la Justicia ordenó a Emova cesar en su actitud y a no continuar con los descuentos de salarios compulsivos”.

Sin embargo, el sindicato recalcó que “en la última liquidación de sueldos avanzaron con descuentos de entre 10 y 30 días, entregando recibos con 0 pesos de salario a trabajadores que realizaron sus tareas todo el mes”.

Menos trenes en mayo: desde qué fecha podrían reducirse los servicios y qué líneas estarían afectadas

Según lo expresado por el sindicato de conductores, la reducción de servicios podría comenzar a notarse desde la segunda semana de mayo. La advertencia no se refiere a suspensiones totales, sino a menos frecuencias diarias, lo que impactaría directamente en los tiempos de espera y en la saturación de las formaciones en horas pico.

El gremio sostuvo que, de concretarse este escenario, hasta 18 servicios diarios podrían dejar de prestarse en el AMBA, una cifra significativa para un sistema que ya opera con altos niveles de demanda. De acuerdo con La Fraternidad, las posibles reducciones afectarían a algunas de las líneas más utilizadas del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires:

Línea Roca

Línea Sarmiento

Línea Mitre

Línea San Martín

Estas líneas concentran millones de viajes mensuales, por lo que cualquier baja en la frecuencia tendría un efecto inmediato en la experiencia de los usuarios.