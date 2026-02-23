Telefe. Foto: Telefe

La señal de televisión Telefe lideró el rating durante la última semana, entre el lunes 16 de febrero y el domingo 22.

El canal de las pelotas se impuso de apertura a cierre de la programación semanal, entre las 12 del mediodía y las 23:59, con un promedio de 7,31 puntos de rating, según datos de la medidora de audiencia SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Telefe sostuvo su liderazgo por sobre El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 3,26. El tercer lugar fue para América con 2,43 y le siguieron Canal 9 (1,30), TV Pública (0,26), NET TV (0,15) y Bravo (0,05).

La señal de televisión Telefe lideró el rating durante la última semana. Foto: SMAD

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.