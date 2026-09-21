Videos impactantes del Súper El Niño: crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

El Súper El Niño avanza con fuerza. Foto: Captura

El comienzo de la primavera dejó imágenes impactantes de crecidas en distintos puntos de Argentina. Mientras el río Iguazú atraviesa un período de caudal extraordinario en las Cataratas, el fuerte viento y el oleaje relacionados al fenómeno de El Niño provocaron el avance del mar sobre varias localidades de la Costa Atlántica bonaerense, con anegamientos, daños en paradores y agua sobre sectores urbanos.

Los videos difundidos durante este lunes 21 de septiembre muestran dos escenarios distintos: por un lado, la enorme fuerza del agua en las Cataratas del Iguazú; por otro, olas que superan el límite habitual de las playas y llegan hasta costaneras y viviendas bonaerenses. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una alerta naranja por viento desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú.

Crecida del mar en Monte Hermoso. Crédito: Instagram @agustindennehy

Crecida extraordinaria del río Iguazú: qué muestran los videos

El río Iguazú registró un importante aumento de caudal en la zona de las Cataratas como consecuencia de las intensas lluvias acumuladas en su cuenca. La Administración de Parques Nacionales informó que los circuitos Superior e Inferior atravesaban un período de “caudal extraordinario”, con las caídas mostrando mucha más fuerza, ruido y bruma que en condiciones normales.

Los registros llegaron a superar los 8 millones de litros por segundo, frente a un promedio histórico estimado entre 1,5 y 1,8 millones. Sin embargo, esos valores corresponden a diferentes momentos del mes y no deben presentarse como una medición puntual de este lunes. Uno de los datos disponibles para la tarde del 21 de septiembre ubicaba el flujo en torno a 5.082 metros cúbicos por segundo, con tendencia ascendente.

Durante el fin de semana circularon videos de visitantes ubicados sobre pasarelas muy próximas a la enorme masa de agua. La Administración de Parques Nacionales aclaró que esas imágenes habían sido grabadas del lado brasileño y no correspondían al circuito argentino de la Garganta del Diablo. Las autoridades brasileñas terminaron cerrando ese mirador ante el aumento del caudal.

Videos muestran las crecidas en el río Iguazú y cómo el mar golpea la Costa Atlántica.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú permanecen abiertos

Del lado argentino, el Parque Nacional Iguazú continúa abierto y los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados. El acceso a la Garganta del Diablo, en cambio, sigue cerrado desde agosto, cuando fueron retiradas las estructuras metálicas de sus pasarelas como medida preventiva frente a posibles crecidas.

La decisión permitió evitar que la fuerza del río dañara o arrastrara la infraestructura utilizada por los visitantes. Las condiciones dentro del parque pueden modificarse según la evolución del caudal y de las precipitaciones aguas arriba, por lo que se recomienda revisar las comunicaciones oficiales antes de viajar.

El mar avanzó sobre Monte Hermoso y llegó hasta zonas urbanas

Mientras el Iguazú crecía en el norte del país, el escenario se complicaba sobre la costa bonaerense. En Monte Hermoso, la combinación de viento intenso, pleamar y fuerte oleaje provocó que el mar avanzara sobre la costanera y alcanzara viviendas, calles y construcciones cercanas a la playa. También se reportaron anegamientos y daños en paradores.

Crecida del mar en Monte Hermoso. Crédito: Instagram @agustindennehy

Al mediodía, la localidad registraba una temperatura cercana a los 9 °C y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Debido al riesgo, se suspendieron actividades educativas, deportivas y culturales, mientras las autoridades recomendaron no acercarse a la costa por la altura y la fuerza de las olas.

El fuerte viento impactó primero en la franja costera del partido de Tres Arroyos, especialmente en Claromecó, Reta y Marisol. Allí también se observaron daños materiales y una pronunciada erosión de las playas. Luego, el fenómeno continuó desplazándose por el cordón atlántico bonaerense.

La crecida y el oleaje avanzan por la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento para una extensa franja costera comprendida entre Monte Hermoso y San Clemente del Tuyú. La advertencia incluía vientos del oeste con rotación al sudoeste, velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podían alcanzar los 90 km/h.

Después de afectar a Monte Hermoso, Claromecó y Necochea, se esperaba que el tramo más intenso avanzara hacia zonas como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar. La recomendación para residentes y turistas fue mantenerse alejados de escolleras, muelles, costaneras y playas durante las horas de mayor oleaje.

Videos muestran las crecidas en el río Iguazú y cómo el mar golpea la Costa Atlántica.

Recomendaciones ante el fuerte oleaje y las crecidas

Las autoridades recomendaron evitar las costaneras y no ingresar al agua ni acercarse a muelles o escolleras durante el período de viento intenso. También aconsejaron asegurar objetos ubicados al aire libre, respetar las restricciones municipales y consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

En las Cataratas, quienes tengan previsto visitar el parque deben confirmar el estado de los recorridos mediante los canales oficiales. Aunque los circuitos Superior e Inferior continúan operativos, las condiciones del río pueden cambiar rápidamente y obligar a implementar nuevas restricciones preventivas.