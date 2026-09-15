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Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú: ofrecen alojamiento gratuito

La iniciativa de intercambio cultural en Puerto Iguazú está orientada a viajeros que deseen permanecer al menos tres semanas, colaborar unas cinco horas por día y contar con conocimientos de inglés para interactuar con turistas internacionales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú.
Buscan voluntarios para trabajar 25 horas a la semana en un hostel de las Cataratas del Iguazú. Foto: Unsplash
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Conocer las Cataratas del Iguazú, convivir con una familia local y reducir al mínimo los gastos de viaje. Esa es la propuesta que lanzó un pequeño hostel familiar de Puerto Iguazú (Misiones), que abrió una convocatoria para recibir voluntarios interesados en colaborar algunas horas por día a cambio de alojamiento y una experiencia de intercambio cultural.

La iniciativa fue publicada en la plataforma Workaway y está orientada a viajeros que deseen permanecer al menos tres semanas en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina. La propuesta busca combinar la ayuda en tareas cotidianas del alojamiento con la oportunidad de explorar la región y compartir la vida diaria con sus anfitriones.

Cómo es la propuesta para vivir en Iguazú sin pagar hospedaje

El establecimiento pertenece a Mariel y es administrado junto a sus padres, su esposo y sus hijos. Se trata de un hostel de carácter familiar ubicado en pleno centro de Puerto Iguazú, a pocas cuadras de la terminal de ómnibus, restaurantes, supermercados, bares y otros puntos de interés para los visitantes.

Los voluntarios reciben alojamiento en el establecimiento y la posibilidad de compartir momentos y actividades. Foto: Unsplash

A cambio de la colaboración, los voluntarios reciben alojamiento en el establecimiento y la posibilidad de compartir momentos y actividades con la familia anfitriona, una modalidad cada vez más popular entre quienes buscan viajar de manera económica y conocer la cultura local desde adentro.

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Qué tareas deberán realizar los voluntarios seleccionados

La búsqueda está enfocada principalmente en personas que puedan desempeñarse en la recepción del hostel. Sus principales funciones serán:

  • Brindar información turística sobre las Cataratas del Iguazú
  • Colaborar con tareas sencillas de mantenimiento
  • Orden general y limpieza de una pequeña piscina
  • Orientar a los visitantes sobre opciones de transporte y servicios disponibles en la ciudad
  • Recibir y despedir huéspedes

Según la convocatoria, la carga de trabajo es de aproximadamente cinco horas diarias. Los anfitriones destacan que es indispensable contar con un buen nivel de inglés, ya que gran parte de los huéspedes provienen del extranjero y la comunicación fluida es un requisito central para el puesto.

Habitación con aire acondicionado, wifi y convivencia familiar

Una de las particularidades de la propuesta es que los voluntarios no estarán a cargo de la limpieza integral del hostel. La familia cuenta con una persona encargada específicamente de esa tarea, por lo que la colaboración se concentra en áreas de atención al público y mantenimiento básico.

Una de las particularidades es que los voluntarios no estarán a cargo de la limpieza integral del hostel. Foto: Unsplash

El alojamiento dispone de cuatro habitaciones, tres compartidas y una privada. Los voluntarios se hospedarán en una habitación equipada con cucheta, aire acondicionado y conexión wifi, que también puede compartirse en caso de que viajen acompañados.

Aunque las comidas no forman parte formal del intercambio, la familia explica que suele compartir almuerzos y cenas con los participantes. Además, los huéspedes voluntarios tendrán acceso a una cocina con alimentos básicos disponibles durante la estadía.

Requisitos y cómo postularse para la experiencia

Para participar es necesario comprometerse a permanecer un mínimo de tres semanas, colaborar unas cinco horas por día y contar con conocimientos de inglés para interactuar con turistas internacionales.

Los interesados deberán crear un perfil en la plataforma donde fue publicada la convocatoria y enviar su solicitud. Allí también podrán consultar los detalles completos de la experiencia, conocer las condiciones del intercambio y leer las opiniones de otros voluntarios que ya pasaron por el hostel.

Para participar es necesario comprometerse a permanecer un mínimo de tres semanas y colaborar 5 horas por día. Foto: Unsplash

El paso a paso para crear un perfil en Workaway

  1. Ingresá a la página oficial de Workaway y seleccioná “Solo Traveler” si vas a viajar solo.
  2. Creá tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.
  3. Completá tu perfil con una foto clara y reciente; una breve presentación; tus habilidades y experiencias; idiomas; y países o lugares que te interesan.
  4. Agregá algunas fotos adicionales que permitan conocer mejor tus intereses y actividades.
  5. Revisá y enviá el perfil. Workaway revisa los perfiles nuevos antes de activarlos.
  6. Una vez aprobado, podés buscar anfitriones, leer sus condiciones y contactarlos para búsquedas de voluntariados.

En un contexto en el que cada vez más viajeros buscan alternativas para recorrer el mundo con presupuestos ajustados, esta propuesta aparece como una oportunidad para conocer uno de los destinos naturales más emblemáticos de la Argentina mientras se vive una experiencia de intercambio cultural en el corazón de Misiones.

VoluntariadoVoluntariosCataratas del IguazúMisiones
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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