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En Puerto Iguazú buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 25 horas de trabajo a la semana: comidas incluidas, 2 días libres y acceso a cocina equipada

La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones. La propuesta acepta postulaciones de viajeros individuales, parejas o dúos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
En Puerto Iguazú buscan voluntarios para vivir gratis a cambio de 25 horas de trabajo a la semana. Foto: misiones.gob.ar
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En un contexto donde cada vez más viajeros buscan experiencias vinculadas con el cuidado ambiental, el intercambio cultural y la sustentabilidad, un emprendimiento ubicado en Puerto Iguazú (Misiones), abrió una convocatoria para incorporar voluntarios interesados en colaborar en tareas de jardinería, paisajismo y desarrollo de espacios naturales.

La propuesta se desarrolla en Nativa, una casa de huéspedes que apuesta por la conexión consciente con el entorno y que actualmente busca personas con experiencia previa para sumarse a un proyecto enfocado en la creación y el mantenimiento de espacios verdes.

Cuáles son los requisitos que piden para postularse al voluntariado en Puerto Iguazú

Los responsables del proyecto, Alejandro y Santiago, explicaron que la búsqueda está orientada a personas que deseen colaborar en trabajos de jardinería integral, paisajismo e implementación de nuevos espacios desde una perspectiva ecológica y sustentable.

La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
La propuesta se desarrolla en Nativa, una casa de huéspedes que apuesta por la conexión consciente con el entorno. Foto: Worldpackers

Siempre creando un espacio de armonía en conciencia con la naturaleza”, indican en la convocatoria, que resalta la importancia de contar con conocimientos o experiencia previa en estas actividades.

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Además, la propuesta acepta postulaciones de viajeros individuales, parejas o dúos de voluntarios, ampliando las posibilidades para quienes quieran vivir la experiencia acompañados.

Por otra parte, quienes resulten seleccionados deberán hacerse cargo de gastos como los pasajes, el seguro de viaje, el transporte interno y, en caso de ser necesario, los trámites de visa.

Cuántas horas de trabajo semanales exige la propuesta

La experiencia contempla una dedicación de 25 horas semanales de colaboración, distribuidas en distintas actividades vinculadas al mantenimiento y desarrollo de espacios verdes. Entre las tareas que realizarán los voluntarios se encuentran:

  • Apoyo en tareas generales de granja
  • Desarrollo e implementación de nuevos espacios naturales dentro del predio
  • Participación en proyectos de paisajismo
  • Plantación, mantenimiento y cultivo de jardines
  • Siembra y cosecha en espacios de producción ecológica
La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
La experiencia contempla una dedicación de 25 horas semanales de colaboración, distribuidas en distintas actividades. Foto: Worldpackers

Desde la organización remarcan que la experiencia previa en jardinería o actividades afines es fundamental para formar parte de la iniciativa.

Beneficios incluidos: alojamiento gratis, comidas y días libres

A cambio de su colaboración, los voluntarios recibirán distintos beneficios que buscan facilitar la estadía y permitir una experiencia de intercambio más completa. La propuesta incluye:

  • Alojamiento en modalidad camping, con espacio para instalar una carpa o tienda
  • Almuerzo gratuito todos los días de la estadía
  • Cena incluida diariamente
  • Acceso libre a una cocina completamente equipada para preparar alimentos
  • Dos días libres por semana para descansar o recorrer la zona
La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
Los voluntarios recibirán distintos beneficios que buscan facilitar la estadía y permitir una experiencia de intercambio. Foto: Worldpackers

De esta manera, los participantes podrán concentrarse en las actividades del proyecto y aprovechar el tiempo restante para conocer algunos de los principales atractivos de la región.

Puerto Iguazú: el destino perfecto para combinar turismo y trabajo

Además de la experiencia de voluntariado, Puerto Iguazú se destaca como uno de los destinos más visitados de Argentina gracias a su riqueza natural y su cercanía con las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú.

La ciudad misionera ofrece una combinación única entre biodiversidad, selva, turismo de aventura y propuestas de ecoturismo, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una experiencia diferente que combine aprendizaje, trabajo en contacto con la naturaleza y tiempo libre para explorar el entorno.

La convocatoria de Nativa aparece como una oportunidad para adquirir experiencia en proyectos sustentables e intercambiar conocimientos en la provincia de Misiones.
La ciudad misionera ofrece una combinación única entre biodiversidad, selva y turismo de aventura Foto: Worldpackers

Cómo postularse a través de la plataforma Worldpackers

Los interesados en participar deben realizar la postulación mediante la plataforma Worldpackers. El procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar al sitio web oficial de Worldpackers.
  2. Crear una cuenta personal dentro de la plataforma.
  3. Completar el perfil con información personal, intereses y experiencia.
  4. Buscar la oportunidad de voluntariado ubicada en Navarro, provincia de Buenos Aires.
  5. Leer las condiciones, reglas de convivencia y requisitos del anfitrión.
  6. Enviar la solicitud de participación junto con una breve presentación personal.
  7. Esperar la respuesta del anfitrión para coordinar fechas y detalles de la experiencia.
VoluntariadoVoluntariosMisiones
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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