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Alerta por la llegada de El Niño: cerraron dos circuitos importantes en las Cataratas del Iguazú

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú confirmaron que estos dos circuitos estarán cerrados y no establecieron una fecha para la reapertura de los sectores afectados.

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Crecida en las Cataratas del Iguazú.
Crecida en las Cataratas del Iguazú. Foto: REUTERS
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Las Cataratas del Iguazú registran una importante crecida del río que obligó a cerrar preventivamente dos de sus principales recorridos turísticos.

Este lunes, las autoridades del Parque Nacional Iguazú confirmaron que los circuitos Garganta del Diablo y Superior permanecerán cerrados debido al aumento del caudal, en un escenario previsto por la llegada del fenómeno climático de El Niño.

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú están cerrados por la crecida del río

La medida afecta a dos de los sectores más visitados del Parque Nacional Iguazú, mientras que el Circuito Inferior y los demás senderos continúan habilitados para los turistas.

Desde la administración del parque explicaron que la decisión responde a las condiciones del río, cuyo caudal continúa aumentando. “Las previsiones indican que el caudal del río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos”, señalaron las autoridades.

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Crecida en las Cataratas del Iguazú

Cataratas del Iguazú:el río alcanzó un caudal extremo y cerraron el Parque Nacional

Iguazú

El cierre tiene carácter preventivo y busca evitar riesgos para quienes recorren las pasarelas y los miradores de las Cataratas. Por el momento, la información oficial difundida corresponde a este lunes 26 de octubre y no establece una fecha para la reapertura de los sectores afectados.

Crecida en las Cataratas del Iguazú.
Crecida en las Cataratas del Iguazú. Foto: REUTERS

El Niño y la crecida del río Iguazú: cuánto aumentó el caudal

La magnitud del fenómeno quedó reflejada en los registros del río Iguazú, que alcanzó un caudal de 16.400 metros cúbicos por segundo, una cifra muy superior a sus valores habituales. Además, durante la madrugada del lunes se registró un pico de 17,7 millones de litros de agua por segundo, equivalente a 17.700 metros cúbicos por segundo.

Según los datos difundidos, el volumen de agua llegó a ser 11 veces superior a la media histórica, lo que explica las restricciones implementadas en los circuitos turísticos. Este escenario estaba contemplado en las previsiones vinculadas con la llegada del fenómeno de El Niño.

Mientras el caudal continúe en ascenso, las autoridades mantienen las medidas de prevención en los sectores afectados. Los visitantes pueden acceder a los recorridos que permanecen abiertos, aunque la situación dependerá de la evolución del río Iguazú.

Alerta por El Niño: Neuquén declarará la emergencia por lluvias extremas

El Gobierno de Neuquén declarará la emergencia meteorológica durante seis meses debido a las lluvias extraordinarias relacionadas con el fenómeno de El Niño. La medida permitirá reforzar la asistencia y acelerar obras destinadas a reducir el impacto de posibles inundaciones y crecidas.

El gobernador Rolando Figueroa advirtió que la provincia atraviesa una situación excepcional. Algunos cañadones recibieron un volumen de agua que, según explicó, no se registraba desde hacía aproximadamente 70 años.

Lluvias en Neuquén
Lluvias en Neuquén. Video: X @diagonalesweb

Las tormentas provocaron anegamientos, evacuaciones preventivas y complicaciones en rutas, además de poner al límite la capacidad de los sistemas de drenaje. Localidades como Rincón de los Sauces y Añelo estuvieron entre las zonas afectadas por el avance del agua.

El alcance concreto de las medidas, las localidades comprendidas y los recursos extraordinarios estarán definidos en el decreto oficial.

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