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Alerta en las Cataratas del Iguazú por El Niño: cierran la Garganta del Diablo por 40 días debido al riesgo de crecidas extremas

Las autoridades decidieron no esperar a que el río Iguazú alcance niveles críticos, sino que buscan anticiparse a una posible crecida vinculada con las abundantes precipitaciones. Qué circuitos seguirán abiertos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Garganta del Diablo, uno de los atractivos principales de las Cataratas del Iguazú.
Garganta del Diablo, uno de los atractivos principales de las Cataratas del Iguazú. Foto: Wikimedia Commons
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El avance de El Niño pone en alerta a distintos puntos del mundo, que comienzan a tomar medidas ante el fenómeno climático. En ese contexto, en las Cataratas del Iguazú cerrarán uno de sus atractivos principales durante 40 días debido al riesgo de crecidas extraordinarias asociado a las intensas lluvias previstas en la cuenca del río Iguazú.

Se trata de la Garganta del Diablo, cuyo cierre fue decidido de manera preventiva por el Parque Nacional Iguazú y contempla el desmontaje anticipado de las pasarelas que permiten llegar hasta el famoso salto.

Según se informó, las estructuras serán retiradas del cauce y trasladadas a tierra firme para protegerlas ante una eventual suba pronunciada del río.

La decisión fue consensuada entre la Administración de Parques Nacionales e Iguazú Argentina, concesionaria de los servicios del Área Cataratas, luego de analizar los pronósticos hidrológicos para las próximas semanas.

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A diferencia de episodios anteriores, las autoridades decidieron esta vez no esperar a que el río alcance niveles críticos, sino que con este movimiento buscan anticiparse a una posible crecida vinculada con las abundantes precipitaciones previstas durante septiembre y octubre.

Garganta del Diablo
Garganta del Diablo, uno de los atractivos principales de las Cataratas del Iguazú. Foto: Wikimedia Commons

Por qué cierran la Garganta del Diablo

El circuito de la Garganta del Diablo cerrará temporalmente como medida preventiva debido al aumento del caudal del río Iguazú. En los últimos días, el flujo alcanzó aproximadamente 6.580 metros cúbicos por segundo, un valor superior al parámetro establecido para garantizar la seguridad de las pasarelas y de los visitantes.

La situación está relacionada con las intensas precipitaciones registradas aguas arriba. En sectores del estado brasileño de Paraná se acumularon más de 300 milímetros de lluvia, un volumen que repercute directamente sobre la cuenca del Iguazú y puede generar cambios importantes en la cantidad de agua que llega hasta las Cataratas.

Los análisis meteorológicos también anticipan nuevos períodos de lluvias intensas en el sur de Brasil durante septiembre y octubre. Ante este escenario, relacionado con la influencia del fenómeno El Niño, las autoridades decidieron adelantar las tareas de protección para evitar daños en la infraestructura turística.

El procedimiento contempla desmontar las estructuras metálicas de las pasarelas y trasladarlas a un lugar seguro. Sobre el cauce quedarán solamente los pilotes de cemento, preparados para soportar mejor la fuerza del agua durante una eventual crecida extraordinaria.

La medida busca reducir el riesgo de que el río dañe o arrastre las instalaciones utilizadas por los visitantes. En episodios de crecida, la velocidad del agua y los materiales transportados por la corriente pueden afectar seriamente las pasarelas y obligar a realizar reparaciones prolongadas.

Garganta del Diablo
Garganta del Diablo, uno de los atractivos principales de las Cataratas del Iguazú. Foto: Wikimedia Commons

Qué circuitos de las Cataratas del Iguazú seguirán abiertos

El cierre preventivo de la Garganta del Diablo no implica la clausura completa del Parque Nacional Iguazú ni de toda el Área Cataratas. La restricción estará concentrada únicamente en el circuito que permite acceder al salto más emblemático del complejo turístico.

Mientras duren los trabajos, los visitantes podrán recorrer los demás sectores que permanezcan habilitados y conocer otros puntos panorámicos del parque. De todos modos, se recomienda consultar el estado de los circuitos antes de viajar, ya que las condiciones pueden modificarse de acuerdo con el comportamiento del río.

Cuándo volvería a abrir la Garganta del Diablo

Por el momento, no existe una fecha definitiva para la reapertura. El desmontaje preventivo y la posterior reinstalación de las pasarelas podrían demandar al menos 40 días, aunque el regreso de los turistas dependerá principalmente del nivel del río Iguazú y de la evolución de las lluvias en la cuenca.

Una vez cumplido ese plazo inicial, las autoridades deberán evaluar el caudal, las condiciones meteorológicas y el estado de la infraestructura antes de comenzar el montaje. El circuito solo será habilitado cuando existan garantías suficientes para recibir nuevamente a los visitantes.

De esta manera, quienes planeen viajar a las Cataratas del Iguazú durante las próximas semanas podrán ingresar al parque y visitar otros recorridos, pero deberán considerar que el acceso a la Garganta del Diablo permanecerá temporalmente cerrado por razones de seguridad.

ClimaFenómeno El NiñoCataratas del Iguazú
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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