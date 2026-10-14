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ARCA: qué es el nuevo “Recibo Asistido” en la liquidación de haberes y cómo se tramita

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) busca digitalizar la liquidación de haberes para el personal de casas particulares para suplantar el papel y disminuir la carga burocrática en las relaciones laborales del sector.

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Monotributo Foto: Prensa ARCA
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de personal de casas particulares. La entidad realizó este cambio a través de la Resolución General 5912/2026 publicada este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial con el objetivo principal de agilizar y digitalizar la liquidación de haberes.

Embargarán todas las cuentas bancarias de quienes tengan deudas con ARCA.
El ARCA busca agilizar y digitalizar la liquidación de haberes. Foto: Archivo NA/Canal26

¿Qué es el “Recibo Asistido” de ARCA y cómo tramitarlo?

La novedad central de la normativa es la implementación del “Recibo Asistido”, disponible dentro del servicio web “Personal de Casas Particulares”. Esta herramienta genera un cálculo automático de los conceptos salariales aplicables a cada relación laboral, utilizando la información cargada por el empleador y las bases de datos de ARCA.

Para confeccionar el comprobante, el empleador deberá seguir estos pasos:

  • Ingreso con Clave Fiscal: se requiere acceder al portal con una Clave Fiscal de Nivel de Seguridad 2 o superior. La validación de identidad al ingresar constituye el requisito formal de autenticidad del recibo, eliminando la necesidad de incorporar firma digital o manuscrita del empleador.
  • Carga de datos de la liquidación: se debe seleccionar al trabajador e ingresar el período a liquidar, la modalidad de pago, las horas trabajadas y la remuneración base.
  • Aceptación o edición de montos: el sistema exhibirá la liquidación calculada automáticamente. El empleador podrá aceptar el importe exhibido o rechazarlo para editar manualmente los campos. Asimismo, desde un menú desplegable, se podrán seleccionar adicionales o descuentos predefinidos.
  • Confirmación: una vez verificados los conceptos, se confirma la operación mediante la opción “Generar recibo de sueldo”.
Noticias de ARCA ex AFIP
La novedad central de la normativa es la implementación del “Recibo Asistido”, disponible dentro del servicio web “Personal de Casas Particulares”. Foto: GN Noticias

En el texto oficial, el organismo remarcó que “la puesta a disposición de los cálculos automáticos efectuados por el sistema no libera al empleador de la obligación de rectificar los importes en caso de corresponder, ni de informar todos los conceptos que integran la liquidación de haberes”.

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En los casos donde la contraprestación se abone en efectivo o cuando el trabajador expresamente lo solicite, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado. El original se entregará al trabajador y el duplicado firmado por este quedará en poder del empleador como constancia de conformidad del pago.

Los empleados del sector podrán acceder desde el portal institucional con su Clave Fiscal para visualizar e imprimir sus documentos laborales: recibos de sueldo, constancias de aportes y cuenta corriente e intereses.

Trámites en ARCA Foto: ARCA

La resolución modifica además las pautas para el ingreso voluntario de aportes en el caso de trabajadores que coticen por 16 o más horas semanales. Los empleados podrán abonar la diferencia requerida para acceder a la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) a cargo de la obra social, así como sumar a integrantes de su grupo familiar primario mediante el formulario F. 575/RT. El 15% de dichos montos se destina al Fondo Solidario de Redistribución.

Cabe resaltar que la medida fue fundada en la Ley de Modernización Laboral 27.802 y las reformas a la Ley 26.844, orientadas a reemplazar el soporte papel y reducir la carga burocrática en las relaciones laborales del sector.

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