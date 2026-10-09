ARCA cambia la facturación: quiénes deberán dejar de usar comprobantes en papel y desde cuándo

ARCA cambia la facturación Foto: ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de facturación y amplió la cantidad de contribuyentes que deberán emitir comprobantes electrónicos obligatorios.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5893/2026 y se implementará de manera gradual. El primer cambio entrará en vigencia el 1 de noviembre de 2026, mientras que una segunda etapa comenzará el 1 de marzo de 2027.

A partir de esas fechas, la factura electrónica pasará a ser el mecanismo habitual. Los comprobantes en papel podrán conservarse, pero solamente se utilizarán ante problemas técnicos o situaciones de contingencia.

Quiénes deberán facturar electrónicamente desde noviembre

El primer grupo alcanzado está compuesto por los monotributistas sociales y las personas incorporadas al Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, conocido como Monotributo Promovido.

Monotributo Foto: Prensa ARCA

Desde el 1 de noviembre de 2026, estos contribuyentes deberán utilizar factura electrónica o controlador fiscal, cuando corresponda.

La modificación no implica una recategorización ni un cambio automático en su situación tributaria. Los monotributistas continuarán emitiendo, como regla general, comprobantes clase “C”. Lo que cambia es la modalidad utilizada para respaldar sus operaciones.

Qué contribuyentes tendrán plazo hasta marzo de 2027

El segundo grupo incluye a quienes estén registrados como no alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Estos contribuyentes podrán continuar utilizando comprobantes impresos hasta el 28 de febrero de 2027. Desde el 1 de marzo de 2027, deberán emitir obligatoriamente comprobantes electrónicos originales.

Para este sector existe una diferencia importante: no podrán elegir un controlador fiscal como alternativa. La factura electrónica será el mecanismo previsto para documentar sus ventas y servicios.

Qué pasará con las facturas en papel

Los talonarios impresos no desaparecerán por completo, pero dejarán de ser una herramienta de uso cotidiano.

Solamente podrán emplearse ante una contingencia que impida acceder temporalmente al sistema de facturación electrónica. Además, deberán contar con un Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente.

Por lo tanto, tener facturas manuales disponibles no permitirá seguir utilizándolas habitualmente después de la fecha asignada a cada contribuyente.

ARCA podrá habilitar puntos de venta de oficio

Quienes todavía no tengan un punto de venta electrónico también quedarán incluidos en el nuevo esquema.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Wikipedia.

En esos casos, ARCA podrá realizar el alta de oficio en el servicio “Comprobantes en línea”, mediante la opción “Factura en línea - Monotributo”.

Los contribuyentes podrán emitir sus comprobantes desde computadoras y, cuando estén habilitados, utilizar el Facturador de ARCA desde celulares o tablets.

Las fechas clave que deberán tener en cuenta

El cronograma de ARCA contempla dos plazos principales:

1 de noviembre de 2026: monotributistas sociales y contribuyentes comprendidos en el Monotributo Promovido.

1 de marzo de 2027: personas registradas como no alcanzadas por el IVA.

Con este cambio, la facturación electrónica se convertirá en la modalidad principal, mientras que el papel quedará limitado a circunstancias excepcionales. Los contribuyentes alcanzados deberán verificar con anticipación su punto de venta, la clave fiscal y el acceso a los servicios digitales de ARCA.