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Inocencia Fiscal II: ARCA fijó una fecha límite para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

El Gobierno reglamentó los cambios en el Impuesto a las Ganancias y habilitó a determinados contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada de 2025 a incorporarse al esquema simplificado. Quiénes pueden acceder, qué beneficios ofrece y hasta cuándo hay tiempo para hacer el trámite.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.
Cambios en Impuesto a las Ganancias.
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El Gobierno reglamentó los cambios en el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias a través del decreto 1253, publicado en el Boletín Oficial. La medida establece nuevas condiciones de acceso, modifica el criterio de “discrepancia significativa” y habilita a determinados contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada de 2025 a incorporarse al esquema hasta el 30 de octubre de 2026.

La normativa forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que el Ejecutivo busca incentivar el uso de los dólares que permanecen fuera del sistema financiero y modificar las condiciones de fiscalización tributaria.

Uno de los principales cambios alcanza a quienes presentaron el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2025 bajo el régimen general antes del 23 de octubre. Estos contribuyentes podrán adherir al esquema simplificado si cumplen con los requisitos establecidos y rectifican la declaración jurada original antes del 30 de octubre.

Impuesto a las Ganancias
Cambios en el Impuesto a las Ganancias.

Qué cambia en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias

El decreto 1253 establece las condiciones para acceder al nuevo esquema de declaración jurada simplificada. Entre las modificaciones, incorpora la residencia fiscal durante todo el período como requisito obligatorio para ingresar al régimen.

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Además, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina bajo qué condiciones una diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede tener consecuencias tributarias. La reglamentación también contempla que la declaración jurada sea precargada por el organismo recaudador. El contribuyente podrá revisar la información, introducir modificaciones, confirmarla y presentarla.

Los contribuyentes que ya presentaron la declaración jurada de Ganancias correspondiente a 2025 bajo el régimen general podrán incorporarse al esquema simplificado, siempre que reúnan las condiciones previstas en la normativa. Para hacerlo, deberán rectificar la declaración original antes del 30 de octubre de 2026. El plazo alcanza a quienes presentaron su declaración antes del 23 de octubre y quieren cambiar al nuevo régimen.

De esta manera, la reglamentación establece una ventana específica para quienes ya cumplieron con la presentación bajo las reglas anteriores, pero ahora buscan acceder a las condiciones del esquema simplificado.

Qué beneficios ofrece el régimen simplificado de Ganancias

Uno de los principales beneficios es que los contribuyentes adheridos quedan eximidos de informar su patrimonio, con excepciones para los grandes contribuyentes nacionales y los funcionarios públicos alcanzados por las restricciones de la ley. La adhesión se acredita mediante una constancia digital, que funciona como comprobante de ingreso al régimen. Además, los contribuyentes podrán ratificar anualmente su continuidad.

La Ley de Inocencia Fiscal II también eliminó los topes de ingresos anuales y de patrimonio que limitaban el acceso al régimen simplificado. A su vez, redujo un 25% las multas previstas para las personas humanas y las pequeñas y medianas empresas que adhieran al esquema, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Cambios en la ley de Inocencia Fiscal II. Foto: Pexels.

Cómo se define una discrepancia significativa ante ARCA

La nueva reglamentación flexibiliza el criterio de discrepancia significativa que puede activar consecuencias tributarias. Según la normativa, se configura cuando ARCA detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos de al menos un 15%, con un piso de $5 millones. Este parámetro establece un umbral para distinguir las diferencias relevantes en las declaraciones juradas y forma parte de los cambios introducidos en el régimen de fiscalización.

Por otra parte, la ley excluye de manera total e incondicional de los beneficios y presunciones del esquema a los funcionarios públicos. La restricción comprende a quienes ocupen esos cargos al momento de la adhesión y a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores.

Impuesto a las GananciasARCA (ex AFIP)Economía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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