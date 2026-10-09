ARCA prorrogó Ganancias 2025: nueva fecha límite para presentar la declaración jurada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: X/@mdzol

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió nuevamente el plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

A partir de esta modificación, los contribuyentes alcanzados podrán realizar la presentación hasta el viernes 30 de octubre de 2026, inclusive. La fecha anterior era el 13 de octubre, por lo que el organismo concedió 17 días adicionales.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución General 5911/2026, publicada el 8 de octubre en el Boletín Oficial.

Ganancias 2025: cuál es la nueva fecha límite

El nuevo vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias quedó establecido para el 30 de octubre de 2026.

El plazo será el mismo para todas las terminaciones de CUIT y alcanzará a:

Personas humanas .

Sucesiones indivisas .

Contribuyentes del régimen general .

Adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La extensión se aplica específicamente a la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2025. Por ese motivo, los contribuyentes deberán revisar por separado si cuentan con saldos, anticipos, intereses u otras obligaciones pendientes.

Por qué ARCA extendió el vencimiento

Según explicó el organismo, la decisión se tomó debido al impacto que tiene la Ley 27.826, sancionada el 17 de septiembre de 2026, sobre la liquidación de Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

Monotributo Foto: Prensa ARCA

ARCA consideró necesario brindar más tiempo para facilitar el cumplimiento tributario y permitir que los contribuyentes adapten sus presentaciones a las modificaciones normativas.

Esta no es la primera vez que cambia el vencimiento. A lo largo de 2026, la fecha fue prorrogada en distintas oportunidades hasta llegar al plazo anterior del 13 de octubre. Ahora, la presentación podrá efectuarse hasta el último viernes del mes.

Qué revisar antes de presentar Ganancias 2025

Los contribuyentes que aún no completaron el trámite deberán acceder al sitio oficial de ARCA con CUIT y Clave Fiscal e ingresar al servicio correspondiente.

Antes de enviar la declaración, es recomendable controlar:

Ingresos obtenidos durante 2025 .

Deducciones generales y personales.

Retenciones y percepciones informadas .

Bienes, deudas y participaciones.

Anticipos ingresados.

Documentación respaldatoria.

Información precargada en el sistema.

Si existen diferencias entre los datos informados por ARCA y la documentación disponible, será necesario verificar cada concepto antes de confirmar la presentación.

Qué pasa si no se cumple con el nuevo plazo

La prórroga no elimina ni modifica la obligación tributaria. Quienes se encuentren alcanzados deberán presentar la declaración jurada antes del 30 de octubre de 2026.

Una vez superada esa fecha, podrían aplicarse las consecuencias previstas para presentaciones fuera de término, según la situación particular de cada contribuyente.

Por eso, especialistas recomiendan no esperar hasta el último día y revisar con anticipación la información disponible en el portal de ARCA. En los casos más complejos, será conveniente consultar con un contador para evitar inconsistencias o errores en la liquidación.