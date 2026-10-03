Cuentas de argentinos en Estados Unidos: qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

Monotributo Foto: Prensa ARCA

Los argentinos que poseen una cuenta bancaria o una cartera de inversión en Estados Unidos deben considerar que parte de esa información puede llegar automáticamente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, más conocida como ARCA.

El envío se realiza en el marco del acuerdo para implementar la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, conocida internacionalmente como FATCA. El convenio fue firmado por los gobiernos de Argentina y Estados Unidos el 5 de diciembre de 2022 y comenzó a estar vigente el 1 de enero de 2023. Su objetivo es fortalecer la cooperación fiscal y establecer procedimientos para el intercambio automático de determinados datos financieros.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental que puede generar confusión: la autoridad fiscal argentina puede enterarse de la existencia de una cuenta y de ciertos ingresos, pero no recibe automáticamente toda la información disponible en el banco estadounidense.

Qué información sobre las cuentas recibe ARCA

La información enviada por el Internal Revenue Service, conocido como IRS, permite identificar determinadas cuentas reportables vinculadas con residentes fiscales argentinos.

Entre los datos que pueden formar parte del intercambio se encuentran la identidad del titular, el número de cuenta y el nombre de la institución financiera estadounidense en la que se encuentra abierta. También pueden reportarse ciertos rendimientos de fuente estadounidense acreditados durante el período informado.

Trámites en ARCA Foto: ARCA

En el caso de las cuentas de depósito, pueden comunicarse los intereses de fuente estadounidense cuando superen los USD 10 anuales. También pueden incluirse dividendos pagados por compañías estadounidenses y otros ingresos que, de acuerdo con las reglas tributarias de ese país, deban ser reportados al IRS.

Esto significa que una cuenta con inversiones en acciones o fondos cotizados puede quedar identificada si genera dividendos considerados de fuente estadounidense. La ley FATCA constituye precisamente un régimen destinado a que determinadas instituciones financieras y entidades reporten información relacionada con activos y cuentas alcanzadas por sus disposiciones.

El dato clave: los saldos no se informan automáticamente

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es que Estados Unidos no envía de manera automática el saldo de las cuentas de los residentes argentinos.

El reporte tampoco contiene, como procedimiento general, el historial completo de transferencias, depósitos, extracciones o movimientos bancarios. Por esa razón, detectar una cuenta no equivale necesariamente a conocer cuánto dinero tenía el contribuyente en una fecha determinada.

Tampoco se transmite automáticamente la composición integral de una cartera. ARCA podría recibir información sobre un dividendo pagado por una empresa estadounidense, pero eso no significa que obtenga en el mismo reporte el detalle de todos los títulos, bonos, fondos o activos que integran la cuenta.

Esta limitación distingue el acuerdo con Estados Unidos de otros sistemas internacionales de intercambio de información financiera que pueden