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Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre, noviembre y diciembre de 2026 con los nuevos aumentos salariales

Los salarios de las empleadas domésticas tendrán aumentos del 1,7% en octubre y del 1,6% en noviembre y diciembre. Además, se incorporará de manera escalonada al sueldo básico la suma no remunerativa que se pagó en agosto.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los nuevos salarios de los empleados domésticos.
Los nuevos salarios de los empleados domésticos. Foto: Gobierno argentino
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Las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares ya tienen definido el esquema de aumentos salariales para los últimos tres meses de 2026. El acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció incrementos consecutivos y la incorporación progresiva de una suma extraordinaria al salario básico.

Los porcentajes acordados son del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre. Los nuevos valores constituyen los salarios mínimos legales para cada categoría, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Los nuevos salarios de los empleados domésticos. Foto: Freepik

Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre de 2026

Los salarios de octubre contemplan el aumento del 1,7% y la incorporación del 50% de la suma no remunerativa abonada por única vez en agosto. Los montos varían según las tareas realizadas y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro.

Estos son los valores mínimos establecidos para cada categoría:

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Empleadas domésticas. Foto: Freepik.
  • Supervisores: $4.805,82 por hora con retiro y $5.215,59 sin retiro. Los salarios mensuales son de $599.514,52 y $661.702,46, respectivamente.
  • Personal para tareas específicas: $4.580,80 por hora con retiro y $4.973,38 sin retiro. Por mes, los valores ascienden a $560.776,33 y $618.187,89.
  • Caseros: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales, bajo la modalidad sin retiro.
  • Asistencia y cuidado de personas: $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro. Los salarios mensuales son de $548.429,23 y $605.050.
  • Personal para tareas generales: $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. Por mes, cobran $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

Cómo aumentan los salarios de noviembre y diciembre

El cronograma salarial continuará en noviembre con una suba del 1,6%. Ese mes también se incorporará el 25% restante de la suma no remunerativa, que quedará completamente integrada al sueldo básico. En diciembre, en cambio, se aplicará únicamente el incremento del 1,6%.

Como referencia, el salario mensual del personal para tareas generales con retiro pasará de $498.582,06 en octubre a $511.639,37 en noviembre y $519.825,60 en diciembre.

La suma no remunerativa original dependía de la cantidad de horas semanales trabajadas: fue de $20.000 para quienes cumplen 16 horas o más, $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes realizan menos de 12 horas semanales.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del salario básico, corresponde un adicional por antigüedad del 1% por cada año de servicio, calculado sobre el sueldo mensual. Para este concepto, se computa la antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020.

Empleadas domésticas. Foto: NA.
Los nuevos salarios de los empleados domésticos.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos. Este beneficio alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

La modalidad de pago depende de las horas trabajadas con un mismo empleador. Quienes cumplen 24 horas semanales o más cobran mensualmente, en proporción a la jornada realizada. En cambio, quienes trabajan menos de 24 horas semanales reciben una liquidación por hora.

De esta manera, las remuneraciones del sector continuarán actualizándose durante el último trimestre del año, con aumentos porcentuales y la incorporación definitiva de la suma extraordinaria al salario básico.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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