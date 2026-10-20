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Paro total de subtes por una protesta de metrodelegados: qué líneas están interrumpidas y cuándo volverán a funcionar

La medida de fuerza comenzó este martes por la mañana y afecta a miles de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo se originó por la detención de un trabajador.

Redacción Sociedad
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Subte. Foto: NA
La medida de fuerza, vinculada con la detención de un trabajador, comenzó durante la mañana y complicó los desplazamientos de miles de pasajeros.
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Una protesta de metrodelegados provocó la interrupción de las líneas A, B y D del subte y del Premetro este martes 20 de octubre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza, vinculada con la detención de un trabajador, comenzó durante la mañana y complicó los desplazamientos de miles de pasajeros. Hasta el momento, no se confirmó un horario de normalización de los servicios afectados.

Qué líneas del subte están interrumpidas hoy, martes 20 de octubre

La protesta afecta a tres líneas de la red de subtes y al Premetro, que conecta distintos sectores del sur de la Ciudad.

Los servicios alcanzados por la medida son:

  • Línea A: une Plaza de Mayo con San Pedrito.
  • Línea B: conecta Leandro N. Alem con Juan Manuel de Rosas, en Villa Urquiza.
  • Línea D: realiza el recorrido entre Catedral y Congreso de Tucumán.
  • Premetro: conecta Intendente Saguier con Centro Cívico Lugano y General Savio.

La interrupción afecta recorridos utilizados habitualmente para viajar hacia el centro porteño, combinar con otras líneas y acceder a zonas comerciales, educativas y laborales.

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Línea A de Subte, transporte público. Foto: NA

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El detalle publicado identifica específicamente a las líneas A, B y D y al Premetro. Por el momento, no hay confirmación suficiente para extender esa situación al resto de los servicios.

Paro de subtes. Foto: NA/Mariano Sánchez
Casi todas las líneas están interrumpidas.

Por qué protestan los metrodelegados y qué se sabe del conflicto

Según la información difundida este martes, la medida de fuerza está relacionada con la detención de uno de los trabajadores del subte, situación que motivó la protesta de los metrodelegados. Hasta el momento, no se difundieron detalles suficientes sobre las circunstancias de esa detención ni sobre una eventual resolución del conflicto.

La protesta se produjo después de otro episodio de tensión entre la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) y la concesionaria Emova. El pasado 6 de octubre, el sindicato había anunciado una interrupción de la línea A por descuentos salariales que consideraba indebidos. Sin embargo, la medida fue suspendida luego de que la empresa se comprometiera a reintegrar los montos en disputa.

Cómo viajar durante la protesta y cuándo volverá a funcionar el subte

Ante la interrupción, los pasajeros que necesitan trasladarse por la Ciudad pueden evaluar recorridos alternativos en colectivos y consultar el funcionamiento de las líneas que no figuran entre las afectadas.

Para quienes utilizan habitualmente las líneas A, B y D, se recomienda verificar las combinaciones disponibles antes de ingresar a una estación. Las alternativas dependen del punto de partida, el destino y el estado del resto de la red.

Línea B de subte. Foto: X / @Claubonara.

Emova dispone de información sobre el estado del servicio a través de sus canales oficiales incluida su aplicación para dispositivos móviles, que permite consultar recorridos y recibir notificaciones sobre las líneas.

Por el momento, no se informó una hora precisa para el restablecimiento de las prestaciones interrumpidas. La evolución del reclamo y las próximas comunicaciones de los metrodelegados y la empresa concesionaria determinarán cuándo podrán normalizarse los viajes.

Paro de subtesTransporte públicoSubtes
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