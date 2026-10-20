Paro total de subtes: Jorge Macri respaldó las detenciones a los metrodelegados y exigió garantizar el 50% del servicio

El Gobierno porteño intimó a los metrodelegados a restablecer la circulación y advirtió por posibles sanciones. Foto: NA

El paro de subtes en la Ciudad de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo este martes 20 de octubre de 2026, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldara las detenciones de tres metrodelegados y su administración intimara a los trabajadores y a las empresas a garantizar al menos el 50% del servicio. La medida de fuerza paralizó las seis líneas y el Premetro tras un operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, y mientras las autoridades sostienen que los arrestos fueron ordenados por la Justicia, el sindicato exige la liberación de los trabajadores y advierte que mantendrá la protesta.

Qué dijo Jorge Macri sobre los metrodelegados detenidos durante el paro

En medio de la interrupción del transporte, Jorge Macri respaldó públicamente el procedimiento policial y defendió el cumplimiento de las órdenes judiciales. “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”, expresó el jefe de Gobierno porteño.

El jefe de Gobierno porteño también rechazó lo que calificó como “extorsiones mafiosas” y lanzó una advertencia: “El que bloquea un servicio esencial va preso, sin vueltas”. Además, sostuvo que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, explicó que el conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar boleto como medida de protesta gremial.

Según el funcionario, la Policía consultó a la fiscalía, que ordenó interrumpir esa acción. Ante la negativa del trabajador, se dispuso su detención por desobediencia.

Piñeiro agregó que otros dos representantes sindicales intervinieron para impedir el procedimiento policial, por lo que también fueron detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, afirmó el secretario de Seguridad en diálogo con TN.

Por qué la Ciudad exige garantizar el 50% del servicio de subtes y Premetro

Tras la paralización de la red, el Gobierno porteño intimó a los trabajadores, las organizaciones sindicales, Emova y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a adoptar medidas inmediatas para garantizar una prestación mínima. La comunicación oficial incluye a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Supervisores de Subterráneos de la República Argentina y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

La exigencia se fundamenta en el Decreto 230/2026, firmado el 22 de junio y publicado en el Boletín Oficial porteño el 23 de junio, que establece una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y del Premetro durante conflictos colectivos de trabajo.

La norma considera al transporte subterráneo una actividad de importancia trascendental. Esta categoría se diferencia jurídicamente de los servicios esenciales, para los cuales la legislación establece, como regla general, una cobertura mínima del 75%.

Por lo tanto, el piso del 50% debe cumplirse en cada línea y no únicamente como promedio de toda la red. Es por eso que la Secretaría de Trabajo porteña advirtió que el incumplimiento de la intimación podría derivar en sanciones.

Qué reclaman los metrodelegados y cuándo podría levantarse el paro de subtes

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro denunció las detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad y condicionó la reanudación del servicio a la liberación de los trabajadores. “No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, expresó el sindicato en un comunicado.

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) también manifestó su respaldo a los metrodelegados y cuestionó la intervención policial durante el conflicto. “Es inadmisible que el Gobierno de la Ciudad responda con fuerzas de seguridad y represión ante el legítimo derecho a la protesta sindical”, sostuvo la central, que además reclamó el cese de las acciones judiciales contra los representantes gremiales.

Paro de subtes

De momento, no hay un horario confirmado para el levantamiento del paro de subtes. La normalización dependerá de las decisiones de las organizaciones gremiales, las actuaciones judiciales y el cumplimiento de la intimación oficial.