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Metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subtes y el Premetro: qué día y en qué horario

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro informó que la medida de fuerza se llevará a cabo por la muerte de un trabajador producto de la supuesta exposición al asbesto. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Paro de subtes
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Los metrodelegados anunciaron un nuevo paro en las seis líneas del subte y el Premetro, que se llevará a cabo el jueves desde las 21 hasta el cierre, en protesta por el fallecimiento de un trabajador producto de la supuesta exposición al asbesto.

Según el comunicado difundido por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) “este material altamente cancerígeno está prohibido desde hace más de 20 años y sin embargo sigue presente” en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

Paro de subtes. Foto: NA/Mariano Sánchez
Paro de subtes. Foto: NA/Mariano Sánchez

Desde el gremio advierten que “son más de 150 los trabajadores afectados que ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de esta verdadera crisis sanitaria bajo tierra”, por lo que se determinó la realización de la medida de fuerza.

“De esta manera queremos expresar nuestro dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado, y que es producto de una política criminal de la empresa concesionaria Emova y los gobiernos cómplices que pone en riesgo a millones de usuarios, vecinos y trabajadores”, señaló el sindicato.

Paro de subtes (NA)
Paro de subtes (NA)

En este sentido, añadieron: “Redoblamos nuestra exigencia para que cumplan con las leyes y normas vigentes, que se retire el asbesto de la red de subterráneos, se cambien las flotas contaminadas, se incluya en el RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) a la totalidad de los trabajadores (activos y jubilados) y la reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición a este mineral cancerígeno”.

Paro de subtesSubtesMedida de fuerza
Matias Greisert
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